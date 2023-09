escuchar

Luego del fallecimiento de Silvina Luna y el testimonio de varias de sus amigas, algunas declaraciones del círculo íntimo generaron malestar entre las más allegadas a la actriz. A partir de lo que contaron Analía Reina y Eugenia Orellana, presentadas en una entrevista televisiva como las mejores amigas de la ex Gran Hermano, el resto de las amistades que compartieron los últimos días con la modelo habrían manifestado su enojo.

El hecho se produjo el jueves, pero lógicamente continúan las repercusiones. Además de la tristeza y las despedidas y homenajes, tanto figuras del mundo del espectáculo como un sinfín de usuarios en redes sociales se unieron en un pedido de justicia por la responsabilidad de Aníbal Lotocki, médico que le realizó una cirugía estética en 2010, en los problemas de salud que desarrolló Luna.

En ese contexto, durante los últimos días se dieron algunas entrevistas de mujeres que formaban parte del grupo de amigas de la exparticipante de Gran Hermano y que la acompañaron hasta los últimos momentos. De acuerdo a lo que se reveló en Socios del espectáculo (eltrece) durante las últimas horas, dos de los testimonios habrían provocado el quiebre del vínculo con el resto.

Las declaraciones de dos amigas de Silvina Luna que desataron una interna en el grupo

“Hay un quiebre en las relaciones personales de Silvina Luna; entre sus amigos, ese grupo íntimo que siempre fue familia”, presentó Paula Varela en el comienzo de su salida al aire del ciclo televisivo. En ese sentido, manifestó que la principal señalada por el resto fue Analía, luego de que contó “detalles muy íntimos y personales que Silvina no quería que se sepan”.

Según la información de la cronista, la modelo solicitó explícitamente a sus amistades que ciertas cuestiones se mantuvieran en el ámbito privado y que no trascendieran a los medios: “Silvina expresamente le pedía a sus amigos ‘esto no quiero que se sepa’ o ‘no me tomes ninguna foto’. Ella no quería que nadie la vea como estaba, ni que tengan detalles tan íntimos que no hacen a la causa”.

Por su parte, Rodrigo Lussich acotó que lo mismo ocurre con Eugenia, quien también participó en la entrevista con Analía, lo que generó malestar con el resto de las amigas. “Esto produjo un quiebre entre los amigos. Los grupos están en este momento totalmente divididos. Está el grupo que está con Ezequiel (el hermano de Silvina) que tienen contacto directo y se mantienen cercanos, mientras que al otro lo hicieron a un lado”, precisó Varela.

Por último, sobre el tema, el conductor del programa expresó que además de las declaraciones, una foto que compartió Analía, en la que aparece su padre junto a Luna, también habría generado enojo en el grupo de amigas.

Las declaraciones que generaron la interna en el grupo de Silvina Luna

El diálogo que provocó el enojo fue el que Analía y Eugenia brindaron a A la Barbarossa (Telefe) luego del fallecimiento de la modelo. Allí, ambas brindaron algunos detalles sobre lo que ocurrió con Silvina durante los últimos días.

La amiga de Silvina Luna detalló como fue el último adiós

Mientras que Eugenia recordó el pedido que hizo con respecto a su hermano Ezequiel, Analía reprodujo algunas palabras de su amiga que daban cuenta de su sufrimiento. La exposición de esta intimidad fue lo que derivó en una grieta en el grupo más cercano de la exmodelo.