Este miércoles, Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América) un extraño sueño que tuvo Ezequiel, el hermano de Silvina Luna y que consideró premonitorio en medio de la detención de Aníbal Lotocki por la causa Cristian Rodolfo Zárate, que lo incrimina como el principal culpable de su fallecimiento. De esta manera, el conductor, además, adelantó cómo se encuentra el proceso de autopsia de la actriz, la cual ayudaría a esclarecer qué provocó su muerte.

Al inicio de su programa, De Brito contó: “Después del pedido de detención y después de que se entregó [Lotocki], hablé con el hermano de Silvina, que tampoco lo podía creer. Me dijo que hay que ser cautos porque esto ya pasó. Estuvo detenido y después salió porque estaba a derecho”. Luego de ello, detalló el sueño que Ezequiel tuvo y la rara experiencia que le llamó la atención.

“Me dice: ‘¿Vos podés creer lo que me pasó hoy?’ Y después me agrega: ‘Hoy me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina. Ni yo te lo cuento porque no lo puedo creer. Lo digo ahora porque a la tarde pasó todo esto’”, introdujo Ángel y prosiguió: “Se acostó normal como cualquier día. Seguramente ayer habrá estado viendo todo lo que pasó con Lotocki. En medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado, llorando y no paraba. No podía controlarlo”.

“Después de eso, vino todo lo que ocurrió en el día”, comentó el periodista y aseguró: “Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy”. Luego de describir aquella experiencia, se refirió al estado de la autopsia de Silvina, la cual lleva más de cuatro semanas en proceso de análisis. “Todavía no están los resultados. Van a estar en unos días. Son 45 días o un poquito más, pero tiene que ver con días hábiles también”, sostuvo.

Por su parte, Aníbal Lotocki se encuentra en la división de Unidad Operativa Federal de La Plata, tras el procesamiento de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por los resultados que arrojaron los estudios prequirúrgicos hechos a Rodolfo Zárate. Por temor a una fuga, la Justicia ordenó su aprehensión.

Los integrantes de la sala IV, Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Hernán Martín López, que impusieron la detención, remarcaron: “Concluimos en que es posible atribuirle responsabilidad penal al imputado por la muerte de Zárate por cuanto su conducta resultó indiscutiblemente la causa determinante del resultado, que no se hubiera producido si no hubiera intervenido quirúrgicamente o adoptado mayores cuidados durante el control posterior a su práctica”.

¿Quién era Cristian Rodolfo Zárate?

Cristian Rodolfo Zárate tenía 50 años, era empresario de la construcción y vivía entre Ramos Mejía y Luján. Acerca de su intervención quirúrgica con Aníbal Lotocki, estaba interesado en que le sacara un leve exceso de grasa a través de una dermolipectomía, pero, como también tenía una hernia abdominal, además acordó extraerla en la cirugía estética.

Quién era Cristián Zárate el empresario que murió tras la cirugía con Lotocki Instagram: romi_sicoli

Después de la operación, Rodolfo permaneció dos días en control y reposo en la Clínica Cemeco, propia de Lotocki en Belgrano, ya que había perdido mucha sangre. A causa de una descompensación posterior, falleció de un paro cardíaco en medio de la asistencia que le dio el SAME.