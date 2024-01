escuchar

Hace unos meses, Jimena Barón dio a conocer el importante paso que dio, tras años de trabajo y esfuerzos, ya que pudo comprarse su primera casa. Ahora, mediante sus redes sociales, compartió cómo van las remodelaciones de la vivienda y sorprendió a sus seguidores.

La cantante argentina comenzó su año a puro relax y en familia, en unas largas vacaciones durante el mes de enero con su hijo Morrison y su novio Matías Palleiro. Los tres se instalaron en la localidad de Quequén, en Necochea, en donde se mostraron disfrutando de las playas y el mar.

De regreso a la ciudad, la artista dio a conocer que, tras comprar la casa, decidió hacerle una serie de refacciones, para tener mayor comodidad e ir a tono con sus gustos. “Mi casa es espectacular”, lanzó en uno de sus clips mediante su red social, dejando en claro su emoción.

En el video que dio a conocer, comenzó viéndose su mano abriendo la cerradura de la puerta del lugar. Luego, compartió uno de los espacios de la casa a los que daba un gran ventanal. Asimismo, Barón se enfocó los pies y se grabó subiendo una escalera blanca que daba a otro sector de la casa. “Qué barbaridad. Hijo, valorá esto”, expresó la reconocida cantante de “La Cobra”, en diálogo con su hijo Momo.

Por otro lado, la cantante mostró una importante refacción que le hizo a la casa, con el objetivo de tener mayor seguridad. Se trata de unas persianas negras, las cuales se abren o se cierran por control remoto. “Chequen mi casa, mi casa es espectacular”, sumó, dejando en claro su felicidad por los avances.

Colocó unas persianas a control remoto para mayor seguridad

Además, mostró como va quedando uno de los espacios que más van a utilizarse de la casa, que es un salón que cuenta con una chimenea, cuadros y amplios espacios, siendo uno de los lugares más acogedores para pasar el tiempo con familia y amigos.

Siguiendo con el recorrido, la cantante compartió una ducha que tiene instalada en su patio, ideal para utilizar en los días de calor.

La cantante colocó una ducha para el exterior en la propiedad

Por último, con una postal del patio, enfocó cómo subían las persianas, utilizando un control remoto especifico para hacerlo. En esa misma línea, aprovechó para sumar una descripción en donde dejó en claro su alegría por este momento en que está viviendo.

“¡Reencuentro con la casa nueva! ¡Que ya es otra! ¡Y todavía falta! Pero miren qué hermosa está quedando, ayyyy Dios! Cerramos todas las aberturas por seguridad y privacidad. No necesitan mantenimiento, son de aluminio y termoacústicas. Las pusieron en un toque y ahora estamos todos tranquilos y felices. Sepan disculpar los gritos, pero estoy que no me lo creo”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, aprovechó para agradecerle a sus seguidores algunas recomendaciones que le dieron, como por ejemplo, pintar el techo de la casa. “¡Los amo, gracias por hacerme pintar el techo así que quedo UN SUEÑO!!! ¡Les voy a seguir pidiendo ayuda para amoblarla! ¡Los quiero!!! No los pienso invitar igual”, sentenció, acumulando un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores.