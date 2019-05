El hijo del manager de los Sex Pistols prepara un documental sobre el punk

En 2016, Joe Corré quemó 6 millones de dólares en memorabilia punk Crédito: Peter Macdiarmid/REX/Shutterstock

Joe Corré, el hijo del pionero del punk y manager de Sex Pistols Malcolm McLaren y la diseñadora Vivienne Westwood, anunció que está preparando un documental titulado Wake Up Punk.

La película se centrará en la extraña celebración de 2016 organizada por Corré con motivo del 40º aniversario del single "Anarchy in the U.K." de Sex Pistols, canción que ayudó a definir el movimiento punk. Para conmemorar la ocasión, Corré quemó públicamente un valor estimado de 6 millones de dólares en memorabilia punk, incluida una copia inconseguible de acetato del single, según informó Variety.

Nigel Askew será el productor y director de Wake Up Punk que, de acuerdo al Twitter de la película, se estrenará en el festival de cine documental de Sheffield en junio. La premisa de la película es que el activismo es el nuevo punk y que el punk de los 70 se convirtió en una acción de marketing para venderte algo que no necesitás.

El anuncio de Wake Up Punk llega después de la noticia de una supuesta biopic no autorizada sobre los Sex Pistols titulada Only Anarchists are Pretty. Corré le dijo a Variety: "Nadie habló conmigo, hijo único de Malcolm, ni con Vivienne Westwood, ni con el hermano mayor de Malcolm, Stuart Edwards. Lo que sea que estén haciendo es un invento basado en la fantasía."

John Lydon, antes conocido como Johnny Rotten, dijo sobre la biopic: "Es posible que hayas leído informes recientes sobre una película biográfica de los Sex Pistols. Para evitar dudas, esta película sería no autorizada, no oficial y no estaría respaldada por los Sex Pistols".

