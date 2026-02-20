Dónde ver las películas y series de Eric Dane, el actor que murió a los 53 años

Son horas tristes para Hollywood. Durante la noche del 19 de febrero se hizo pública la muerte de Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria. El actor de 53 años padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y falleció acompañado por su mujer Rebecca Gayheart y sus hijas Billie y Georgia. Luego de que la noticia se hiciera pública, sus fanáticos y compañeros de elenco lo despidieron con sentidos mensajes en las redes sociales. Paralelamente, varias de sus escenas más memorables se volvieron virales. Si bien se hizo famoso por su papel del cirujano plástico Mark Sloan, su carrera incluyó varias series y películas de acción, drama y romance. A continuación te contamos dónde podés ver sus actuaciones más destacadas.

Grey’s Anatomy

Grey's Anatomy, la serie que llevó a la fama a Eric Dane, está en Disney+ Pinterest

La serie creada por Shonda Rhimes convirtió a Dane en una estrella. Su personaje, el seductor y arrogante Mark Sloan, alias McSteamy, se sumó en la segunda temporada y se convirtió en uno de los favoritos. Su participación concluyó al inicio de la novena temporada —con algunas de las escenas más desgarradoras de toda la historia—, pero tuvo una aparición especial en la séptima y siempre mantuvo un vínculo cercano con el elenco. Tras su muerte, sus compañeros Patrick Dempsey, Kim Raver, James Pickens Jr. y Kevin McKidd le dedicaron sentidos mensajes de despedida. Las 21 temporadas de Grey’s Anatomy están disponibles en Disney+.

Euphoria

Euphoria está disponible en HBO Max (Foto: IMDb)

Su papel en la serie nominada al Emmy y protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney fue probablemente el proyecto más grande de Dane tras su salida de Grey’s Anatomy. Su papel de Cal Jacobs, el padre de Nate (Elordi), permitió que toda una nueva generación lo conociera. Las primeras dos temporadas de Euphoria están disponibles en HBO Max y se confirmó que la tercera, que se estrena el 12 de abril en la plataforma de streaming, contará con la presencia del actor.

Día de los enamorados

Día de los enamorados (Tráiler)

El film de 2010 dirigido por Garry Marshall (Mujer bonita, El diario de la princesa y Novia fugitiva) se convirtió en un clásico de San Valentín no solo por su historia, sino por su destacado elenco: Julia Roberts, Ashton Kutcher, Patrick Dempsey, Taylor Swift, Eric Dane, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Jessica Biel, Jessica Alba y Jamie Foxx. Actualmente, integra el ranking de las 10 películas más vistas de Netflix en la Argentina. Está disponible para ver en la mencionada plataforma y también en HBO Max.

Bad Boys 4

Bad Boys 4 (Adelanto)

En 2024, Dane se sumó a la franquicia de acción estrenada en 1995 y compartió la pantalla grande con Will Smith y Martin Lawrence. Este último fue uno de los que le dedicó un mensaje de despedida en Instagram que justamente incluía una foto del rodaje que compartieron juntos. Bad Boys 4 (Bad Boys Ride or Die) está disponible en Prime Video.

Cuenta regresiva

Cuenta regresiva está disponible en Prime Video (Foto: IMDb)

Las producciones de acción ocuparon gran parte de la carrera de Dane. En 2025 estrenó su última serie completa, Cuenta regresiva (Countdown), sobre un agente de policía de Los Ángeles que investiga un misterioso asesinato. El elenco incluye a Dane, Jensen Ackles, Jessica Camacho, Elliot Knight, Uli Latukefu y Violett Beane. Los 13 episodios están disponibles en Prime Video.