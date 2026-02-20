La dura enfermedad que enfrentó Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy que murió este jueves a los 53 años

La familia del actor Eric Dane (53) confirmó este jueves la muerte del artista en un comunicado oficial. Su fallecimiento ocurrió tras un periodo de complicaciones derivadas de una afección en el sistema nervioso y, como era de esperar, la noticia conmovió a los seguidores de Grey’s Anatomy.

De qué murió Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy

El actor falleció a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Esta enfermedad ataca las células nerviosas y afecta el control de los músculos voluntarios del cuerpo. Los familiares del artista enviaron un mensaje a la revista People para informar sobre el suceso ocurrido el jueves por la tarde.

El intérprete alcanzó la fama mundial con su papel del cirujano Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy

El círculo íntimo describió el proceso como una batalla valiente contra el dolor. El protagonista de diferentes ficciones transitó sus jornadas finales en compañía de sus seres queridos. Su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, permanecieron junto a él hasta el último momento. Los parientes de la estrella solicitaron privacidad y respeto ante el doloroso escenario que atraviesan.

El comunicado oficial subrayó su compromiso con la visibilidad de la patología. El artista buscó generar conciencia y apoyó las investigaciones científicas sobre este padecimiento específico. Su labor fuera de las cámaras tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de otras personas en situaciones similares.

Qué declaró Eric Dane sobre su enfermedad

El protagonista de Grey’s Anatomy brindó detalles sobre su condición de salud en abril de 2025. Eligió el programa Good Morning America para conversar sobre su realidad con la periodista Diane Sawyer. Durante esa entrevista, el actor expresó: “No siento que este sea el final de mi historia”.

Eric Dane habló sobre su enfermedad

Explicó que los problemas físicos aparecieron de forma casi imperceptible meses atrás: sintió una debilidad inusual en su mano derecha. Al principio, restó importancia al hecho y creyó que el cansancio muscular derivaba del uso excesivo del teléfono celular o de la redacción de mensajes de texto. La situación empeoró con el paso de las semanas y la pérdida de fuerza resultó evidente.

El proceso para obtener un veredicto certero duró nueve meses. Consultó a especialistas en manos y luego a dos neurólogos antes de recibir la confirmación del cuadro. El resultado médico provocó un impacto profundo en su vida cotidiana y profesional.

Cómo fue la carrera de Eric Dane

El artista nació el 9 de noviembre de 1972 en la ciudad de San Francisco, California. Tuvo un pasado vinculado al deporte acuático durante su adolescencia, pero la actuación cambió sus planes de carrera. Debutó en la pantalla chica en 1993 dentro de la serie Aquellos maravillosos años.

El salto a la fama global llegó con la interpretación del cirujano Mark Sloan. Participó en el drama médico durante seis temporadas y dejó una marca en la audiencia. Su personaje salió de la trama en 2012 tras un recordado accidente aéreo.

Adelanto de la temporada 21 de Grey's Anatomy

Aquella labor le permitió acceder a nuevas propuestas en la industria de Hollywood: encarnó a Jamie Madrox en la película X-Men: The Last Stand y lideró el reparto de la serie The Last Ship. En los últimos años, destacó por su trabajo en Euphoria de la plataforma HBO. Allí dio vida a Cal Jacobs y recibió elogios de la crítica especializada por su capacidad dramática.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.