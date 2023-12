El "hombre más lindo de Italia" deja las pasarelas para convertirse en sacerdote

escuchar

Cuando prometía ser uno de los modelos más importantes de Europa, Edoardo Santini, más conocido como el “hombre más lindo de Italia”, cumplió 21 años el pasado 23 de noviembre y tomó una contundente decisión con respecto a su futuro, la cual no tardó en dar la vuelta al mundo.

A través de Instagram, cuenta en la que tiene 14.700 seguidores, el joven compartió un video en el que escribió: “Mi pregunta sobre el sacerdocio. Sentí que tenía que investigarlo durante mucho tiempo, el año pasado di un primer paso, pero a pocos les había contado el verdadero motivo de mi mudanza: necesitaba un tiempo que fuera exclusivamente para mí”.

Y completó: “Este año, en los albores de mi cumpleaños número 21, me siento preparado para compartir esta investigación. Y nada... estoy en la etapa preparatoria”.

Las imágenes resumen su historia y cómo eligió el camino de la religión para su vida. “A los 21 años, mi padre tomó la decisión de casarse con mi madre porque ella estaba embarazada y mi mamá, a los 21 años, se convirtió en madre. Y yo a la misma edad estoy eligiendo mi camino”, sostuvo con seguridad.

El joven de 21 años prometía ser uno de los modelos más importantes de Europa (Foto: Instagram/@_edoardosantini_)

Después de varios años en los que ha podido conocer personas que le han “mostrado lo que significa ser iglesia”, Santini comentó que tomó la determinación luego de conocer personas que le han “mostrado lo que significa ser iglesia”. Es por esto que, además de enfocarse en cumplir las instancias para el sacerdocio, estudia teología y sirve en dos parroquias. “Al final del año, fue natural para mí pedirle al obispo que ingresara en el curso preparatorio, el año que precede a la vida en el seminario. Y aquí estoy, estudiando teología y sirviendo en dos parroquias de la diócesis florentina”, indicó.

Aunque recibe el apoyo de muchos de sus seguidores, contó que no fue fácil comunicar su voluntad por el temor a lo que podrían llegar a decir los demás. ‘’Me había construido más muros de los que realmente existían. Hay quienes hablan a mis espaldas, incluso en mi propia familia, pero también hay quienes me apoyan, creyentes y no creyentes”, explica el joven.

El joven de 21 años envía mensajes a través de sus publicaciones (Foto: captura/Instagram)

En cada uno de sus posteos, Edoardo deja mensajes de enseñanza, parábolas y citas bíblicas. “Una persona puede ser la más hermosa del mundo, pero si se apaga por dentro, esa belleza vale menos que 0. Tal vez puedas usar tu cara y tu físico para ver tantos hombres o mujeres como quieras. Pero, ¿serías feliz? ¿Eres realmente feliz?”, expresó debajo de una serie de imágenes en la que se lo vio posando con una remera de red color marrón.

“El cuerpo es un don, explotémoslo. Pero pongámoslo al servicio del Espíritu. Ahí te darás cuenta que no hay imperfecciones porque todos somos reflejos de Dios. Puedo decirte que estás caliente como el infierno, pero hasta que no lo creas primero, querida, no cambiarás nada. Seguirás publicando tus mejores fotos, pero no cambiarás nada dentro de ti, seguirás siendo frágil como eras. Tal vez con algún cumplido, sí, pero en el fondo sabes que eso no es suficiente. Eres un regalo. Recuerda eso”, cerró.

