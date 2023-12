escuchar

En el programa Socios del Espectáculo (eltrece), el exconductor de La Peña de Morfi, Jey Mammón, explicó cómo será su trabajo en un unipersonal en Villa Carlos Paz, Córdoba, y deslizó un mensaje acerca de una supuesta “cancelación social” que se trasladó a los medios de comunicación tras la denuncia de Lucas Benvenuto, quien lo acusó públicamente (luego de hacerlo en la Justicia) por abuso sexual.

En primer lugar, Jey explicó que hará una obra teatral, la cual se estrenará el próximo 26 de diciembre en el teatro Zorba y se llamará Enseguida vuelvo. “Estoy muy contento, feliz, voy a hacer mis personajes, llevo mi música con el piano y voy a contar un poco cómo fueron estos meses, cómo viví si se puede hablar de cancelación”, comenzó.

Alejado de la televisión, Jey Mammon explicó que le gustaría regresar al medio y destacó el ciclo Polémica en el Bar. “Me gustaría volver a la tele, Polémica me encanta, es un formato hermoso que encima es de Gerardo (Sofovich) alguien a quien yo quiero mucho”, destacó.

Enfocado en encausar su vida personal y profesional, el conductor se hizo eco de unos dichos de Andrea Rincón, quien aseguró que está viviendo “un buen momento dentro de uno malo”. “Hay un poco de eso, en la resiliencia está el entender que uno puede atravesar los mejores momentos dentro de los peores momentos. En una crisis siempre hay una oportunidad y creo que de todo esto se aprende. Siento que estoy disfrutando, aprendiendo, conociéndome a mí mismo y también a los demás”, aclaró Mammon y le dio entidad a los dichos de su colega.

Dardos contra Telefe

En medio de esta crisis, Jey se refirió al posible rencor que existe dentro del medio y la posibilidad de volver a reinsertarse. “El medio es virtual y a mí me encanta y me va a seguir encantando. Coincido que la cancelación no fue 100% mediática. En todo caso, si se quiere, yo pude haber sido cancelado por el canal donde yo estaba trabajando”, aseguró.

Aún dolido por haber sido desplazado de sus obligaciones laborales como conductor de La Peña de Morfi, el humorista fue al hueso contra Telefe. “Si yo me muero hoy, probablemente, el informe sobre mi muerte no salga en todos los canales. Va a salir en todos los canales, menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó”, puntualizó sobre la nula relación que existe entre él y el canal de las tres pelotas.

Jey Mammon en una de sus últimas apariciones en público en el Martín Fierro Gerardo Viercovich

“La cancelación mediática no existe, de hecho yo ahora estoy saliendo en eltrece. Tampoco existe la cancelación por parte de la gente”, reveló, sin vueltas, para cerrar su mano a mano con Socios del Espectáculo y así dejar en claro su postura en la antesala de su unipersonal en la provincia de Córdoba, que se estrenará a finales de este mes.

Al regresar al piso, Adrián Pallares detalló una cuestión interna que hizo estallar a Jey Mammon en los últimos días. “Siente que hay una especie de injusticia porque Jésica Cirio tiene algunas causas judiciales para ser investigada, más allá de que no es culpable de nada y él por una causa que está prescripta se quedó sin trabajo. Él siente que no se midió con la misma vara”, cerró.