Desde una temprana edad, Sol Cwirkaluk, la hija de Ezequiel ‘El Polaco’ y Karina ‘La Princesita’ Tejeda, demostró tener una gran afinidad por la profesión de sus padres. De a poco, empezó a formarse, a tomar clases de canto y a aprender de sus padres. Este miércoles, en tanto, maravilló con su talento y su voz a todo el público del Gran Rex cuando subió al escenario a cantar con su papá.

Desenvuelta y sin temor a las cámaras, la adolescente, empezó a abrirse camino no solo en el canto, sino también en las redes, donde ya supera el millón de seguidores en Instagram. A sus 16 años, Sol ya deja en claro todas sus intenciones de dedicarse al mundo de la música y desarrollarse en los medios.

Nacida dentro de una familia de artistas, Sol optó por seguir con el legado familiar. El miércoles, protagonizó un momento muy emotivo cuando apareció en el escenario del teatro Gran Rex, durante el show de su papá. Vestida con un vestido gris, una campera y botas altas, la joven cantó, junto a su padre una versión del tema “Princesas mágicas”.

Padre e hija compartieron juntos un emocionante momento que sin dudas atesorarán para siempre. Junto a ellos se sentaron las otras pequeñas de la familia: Alma (10), la hija del cantante con Valeria Aquino, Elena (6), la hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado, y Abril (3), fruto de la relación Ezequiel con Silenzi.

Pero lo cierto es que también todas las miradas se posaron en la adolescente, quien tomó gran notoriedad el año pasado cuando celebró sus 15 años con una megafiesta en el Salón Vonharv de Gonnet, en La Plata, que organizaron sus padres. En ese momento, la joven lucía el cabello largo y de color negro. Hoy en tanto, gracias a sus recientes publicaciones en Instagram, se pudo advertir que lleva el pelo un poco más corto y rubio.

Así está hoy Sol, la hija de Karina y El Polaco Instagram @solcitocwirkaluk

A sus 16 años, Sol es una gran apasionada de la música, pero también demostró ser muy activa en las redes sociales. La joven tiene un importante número de seguidores y con frecuencia sube varias selfies donde muestra sus distintos looks, algunas de sus actividades diarias y también postales de sus vacaciones. Asimismo, comparte videos suyos cantando. Sin dudas la hija de Karina y El Polaco ya pisa fuerte en el mundo del espectáculo.

Grandes compañeros, El Polaco y Sol, su hija mayor (Foto: Instagram @elpolaco)

Sol tiene 16 años y sigue el camino artístico de sus padres (Foto: Instagram @solcitocwirkaluk)

Karina, La Princesita fue consultada por su presente sentimental y no esquivó el tema

Pero, no fue solo Sol quien subió al escenario durante el recital de El Polaco. El cantante invitó a varios artistas a sumarse a su show, incluida su expareja Karina. En la previa, la intérprete de “Corazón mentiroso” dialogó con Intrusos (América TV) y fue consultada por cómo están, actualmente, las cosas con el padre de su hija. “Bien, lo más bien; lo que pasa es que ya está todo bien y ya más que esto no va a avanzar y no va a empeorar tampoco”, aseveró.

En esta misma línea, la artista, también fue consultada por su presente sentimental y sus relaciones. “Siempre hay gente que está tocando la puertita”, aseguró entre risas. “Pero algo muy light, muy tranquilo, nada para formalizar...”, indagó el cronista, dándole pie para que se explayara sobre el tema. “No estoy de novia, pero no sé si les pasa a ustedes, por ahí solos no están tanto”, reflexionó y aunque sí confirmó que está conociendo a alguien.

“Estoy contenta en general, estoy trabajando, tranquila”, expresó, pero antes de finalizar, el cronista de Socios del espectáculo (eltrece) le preguntó si saludó a Sergio ‘Kun’ Agüero, su expareja, por haber ganado el premio Martin Fierro Latino. Ella aseguró que no lo hizo y tampoco pensaba hacerlo. “Ya no hablo más con la gente que pasó por mi vida hace mucho”, sentenció.