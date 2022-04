El dramático relato de Belu Lucius sobre el bullying que sufrió en el colegio: “Me clavaban alfileres”

En su visita a PH, Podemos Hablar (Telefe), Belu Lucius habló del bullying que sufrió cuando iba al colegio y las duras situaciones que debió soportar. A pesar de esto, la influencer destacó que pudo salir adelante y aprender a reírse de sí misma, virtud que le sirvió en la construcción de su perfil profesional. Sus declaraciones generaron un fuerte momento de reflexión en el estudio.

Desde hace tiempo, Belu es muy reconocida en las redes sociales y cosecha cada vez más seguidores. Sumado a la popularidad que ya tenía, su participación en MasterChef Celebrity le dio aún más reconocimiento y la posibilidad de llegar a cierto público que no consumía su contenido.

Este sábado, Belu fue una de las invitadas en la vuelta a la pantalla chica del programa que conduce Andy Kusnetzoff, que también contó con la presencia de Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Mica Viciconte y Abel Pintos. En la clásica sección del juego “Punto de encuentro”, el conductor llamó a que dieran un paso adelante quienes aprendieron a reírse de sí mismos. Justamente la influencer fue una de las figuras que se identificó con esta premisa y avanzó para luego relatar su experiencia. La artista se sinceró y vinculó esta dura etapa de su vida al éxito de sus videos y a su capacidad para reírse de cuestiones de la vida cotidiana que la impulsaron a la fama.

Belu Lucius recordó el bullying que sufrió

“Las risas generan más risas; el amor genera más amor; y el odio y la violencia, generan más odio y violencia”, afirmó la influencer. Allí fue cuando Andy le consultó por el acoso de sus compañeros que sufrió durante su niñez. “Pienso que todas las personas han pasado por un poquito de bullying en su vida”, reflexionó.

En este sentido, la expanelista de Cortá por Lozano detalló algunas de las situaciones vivió cuando estaba en la escuela: “Fueron muchos años de salir llorando del colegio. Desde que me claven alfileres en las piernas cuando se izaba la bandera hasta que en los viajes del colegio que hacíamos con otros compañeros me dejen frascos con materia fecal afuera del dormitorio”, relató sobre su terrible experiencia con sus compañeros. En esa misma línea, Belu aseguró que “a veces la palabra duele más que el impacto físico”.

Belu Lucius con su pareja, Javier Ortega Desio, y sus hijos, Benjamín y Bautista instagram

Luego, la influencer reveló el papel fundamental que tuvo su familia para que ella pudiera sobrellevar esta dura experiencia de vida. “La mejor familia que me pudo haber tocado es la mía. Tengo los mejores padres que me pudieron haber tocado. Gracias al amor de mi familia y toda la contención que yo tuve durante mi vida, yo aprendí a ser feliz y a quererme, amarme y respetarme”, confió.

Por último y ante una nueva consulta del conductor, Belu dejó en claro cómo procesó esta situación con el tiempo. “Lo cuento y no me lo olvido. Pero no es una mochila que la tengo encima y que me cuesta caminar. La mochila la dejé y la convido a la gente para que sepan justamente que yo también viví esa experiencia y que se puede salir adelante, siempre y cuando tengas esa contención, porque fue lo único que me hizo superarlo”, cerró.