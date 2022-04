Luciano Castro reveló en PH que Flor Vigna no quería ser su novia: “Pocas veces sentí tanta vergüenza”

Luciano Castro fue uno de los invitados al primer programa de PH, Podemos Hablar (Telefe) en 2022. Allí el actor recordó el día en el que le pidió a Flor Vigna formalizar su relación y la inesperada respuesta que recibió de la bailarina. Además, detalló cómo hizo para superar ese incómodo momento y hacer que su pareja cambie de parecer.

Sin dudas, es una de las parejas del momento. Cualquiera sea el motivo, Castro y Vigna logran captar la atención de los medios con sus ocurrencias diarias. En esta ocasión, Andy Kusnetzoff quiso saber cómo comenzó la relación y quién tomó la iniciativa de ponerse de novios.

En primer lugar, Castro se refirió al tiempo que pasaron sin mostrarse públicamente al comienzo del vínculo. “Nosotros nos conocimos y tuvimos como dos o tres meses de cautiverio hasta que decidimos salir a la luz. Esa cosa espantosa de tener que estar encerrado como si hubieses hecho una cagada”, reveló el protagonista de El primero de nosotros (Telefe) sobre la intención de mantener su relación con Vigna en secreto. En torno a esto, manifestó que esa decisión tuvo que ver con “cuidar a gente”, aunque no aclaró a qué personas se hacía referencia.

El recuerdo de Luciano Castro sobre el día que quiso formalizar con Flor Vigna

En este momento, Luciano rememoró cómo fue el momento en el que intentó dar el siguiente paso en la relación con la flamante cantante. “Un día charlando, digo la palabra que no se había dicho nunca: ‘¿No te gustaría que seamos novios y formalicemos?’”, relató. Para su sorpresa, Flor Vigna le contestó que no sin dudar. Con mucho humor, el actor recreó su incomodidad y la sorpresa por la respuesta.

A pesar de que entendió los motivos que le dio su pareja frente al rechazo de la propuesta, aseguró que le costó sobrellevar ese momento: “Al toque me explicó por qué no y un mes después me pidió ella si quería ser su novio. En el momento, pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza algo. Yo estaba convencido que me iba a decir que sí, me limpió como loco. Eso también hizo que me enamore más”.

El gran momento de la relación entre Luciano Castro y Flor Vigna

Más allá de las recientes declaraciones de la bailarina sobre la vida sexual de la pareja que generaron polémica, lo cierto es que el vínculo entre los actores se encuentra en el mejor momento. Así lo demostró Flor con unas tiernas declaraciones hizo en Cortá por Lozano (Telefe) donde el actor participaba como invitado.

Desde que Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron ambos formaron nuevas relaciones, él con Vigna y ella con el Tucu López y conviven como una familia ensamblada

“Es una de las personas más sensibles. Es un dulce de leche por adentro. Siendo una persona tan sensible, tan hermosa por dentro, ¿por qué se hace el duro? ¿Por qué se pone ese caparazón? ¿Por qué le gusta hablar mal de él? ¿Por qué?”, remarcó la bailarina, con la intención de que su novio respondiera esta incógnita en el ciclo de Verónica Lozano.

En esa entrevista, Castro explicó un curioso apodo que le puso en la intimidad su pareja y que reafirma que ambos están muy enamorados: “Le empiezo a decir cosas lindas y (Flor) me dice: ‘Pará, canillita libre de amor’. Son todas cosas de enamoramiento, hermosas”.