Abel Pintos recordó un ataque de furia que sufrió y que terminó con un accidente de tránsito

Abel Pintos fue uno de los invitados al primer programa de la nueva temporada de PH: Podemos Hablar, que volvió a la pantalla de Telefe el sábado por la noche. En uno de los juegos del ciclo, el cantante relató por primera vez un ataque de furia que tuvo tras mantener una discusión con una compañía telefónica, que derivó en un accidente de tránsito, lo que hizo recordar a la icónica película Relatos Salvajes.

“Avancen al punto de encuentro quienes tuvieron un día de furia”, propuso el conductor Andy Kusnetzoff en el popular juego “Punto de encuentro”, en el que los famosos suelen revelar situaciones o aspectos desconocidos de su vida. Frente a esta premisa, el cantante se dirigió al centro de la escena y relató una vivencia que protagonizó, y que no lo enorgullece. “Yo una vez, salía de una compañía telefónica y me enojé mucho. Tuvimos un entredicho y lo peor es que no me pude despegar de la calentura, salí muy enojado del lugar y por ir puteando, choque contra otro auto en el semáforo”, contó ante la sorpresa de los presentes en el estudio.

El ataque de furia de Abel Pintos que generó un accidente

Más adelante, el intérprete de “La Llave” contextualizó esta discusión que tuvo, que se originó porque cada vez que viajaba “le cortaban” la línea de celular y esto le impedía poder comunicarse con nadie, lo que lo perjudicaba a nivel personal y profesional. “Yo le planteaba a la empresa, ‘cobrame lo que me tengas que cobrar, pero no me cortes el teléfono, dejáme hablar tranquilo’ y no había caso”.

Sin embargo, esa explosiva anécdota no fue la única que volvió a Abel uno de los famosos más mencionados por los usuarios en las redes sociales. En la previa al comienzo del programa, Andy realizó un recorrido por los camarines de sus invitados, que además de Abel, fueron Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Mica Viciconte y Belu Lucius. Al llegar al del cantante, lo sorprendió in fraganti leyendo los apuntes del secundario, que decidió retomar de manera virtual en medio de la pandemia de coronavirus ya que en su adolescencia tuvo que dejar los estudios por la alta exigencia profesional.

“Estoy estudiando para Biología y Educación para la Salud, y no sé nada”, confió el artista en diálogo con el conductor, mientras tomaba unos mates y repasaba los textos. “¿Qué es la mitocondria?”, le preguntó bromeando Andy a lo que Abel le dijo que después al aire se lo contestaba. “Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida. Allá voy, con ilusión y voluntad”, afirmó el intérprete hace unos meses en sus redes sociales.

Así arrancó la sexta temporada de PH: Podemos Hablar

“Estamos muy contentos, muy felices de estar. Gracias por bancarnos”, dijo Andy al comienzo del programa, y dio paso al juego del semáforo en donde Mica Viciconte contó que está de 36 semanas. Andy le preguntó, en caso de empezar con las contracciones, a quién elegiría para que le agarre la mano. “A Belu, porque tiene dos hijos”, respondió.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Belu reveló que fue víctima de bullying en el colegio: “Pienso que todas las personas han pasado por un poco de bullying en sus vidas. En mi caso fue muchísimo. Desde salir llorando del colegio, que me pinchasen con alfileres cuando izaban la bandera, o que en los viajes del colegio me dejen frascos con material fecal afuera del dormitorio”, enumeró en el centro de la escena y bajo la consigna “los que aprendieron a reírse de sí mismos”.

Un nuevo juego, basado en el que realizaba Nicolás Repetto en Sábado Bus en donde los invitados jugaban a embocar un corchito en una copa para ganarse un auto, fue el que tuvieron que enfrentar los invitados. En esta oportunidad, sacar un premio de una máquina de peluches para ganarse un monopatín eléctrico. La consigna fue lograr sacar del cubículo de vidrio uno de los pocos osos marrones que se destacaban entre los peluches blancos.

En menos de 20 segundos y con las indicaciones de sus compañeros, Abel casi saca el primero, que quedó con medio cuerpo afuera. Luego de insistir y de la arenga del resto de los participantes, logró una segunda oportunidad y ahí pudo terminar de liberar al peluche del juego. Poe su parte, Gonzalo Heredia también vivió la suerte del principiante: en el primer intento y en menos de 20 segundos completó con éxito la misión. Viciconte y Castro no pudieron con el desafío, y por su parte Lucius anunció, antes de sacar su peluche, que si lo lograba rifaba el premio entre sus seguidores.