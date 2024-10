El incómodo momento de Pampita con una fan por un pedido acerca de Roberto García Moritán

Escuchar

Como todos los años, el sábado 5 de octubre, Carolina ‘Pampita’ Ardohain se sumó a la 50° peregrinación juvenil a Luján con su grupo de amigos. La modelo hizo participantes a sus seguidores de un día tan especial y no pudo evitar romper en lágrimas cuando quedó frente a la Virgen de Luján. Así como ella retrató varios momentos de la caminata, varios fieles que la reconocieron también subieron imágenes de ella. Sin embargo, entre todo el contenido hubo un video en particular que se volvió viral. ¿El motivo? Una mujer fue a saludarla y le hizo un pedido fuera de lugar que la desconcertó por completo.

Pampita dijo presente en la peregrinación a Luján (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Fueron días difíciles para Pampita. Luego de confirmar su separación de Roberto García Moritán - tras cinco años de relación, una hija en común y una gran familia ensamblada - voló a Chile para cumplir con compromisos laborales y a su regreso se sumó a las grabaciones de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). A pesar de su cargada agenda y su complejo presente personal, el fin de semana la modelo cumplió con su actividad de todos los años e hizo el recorrido de 60 kilómetros desde el santuario de San Cayetano de Liniers hacia la Basílica de la Virgen de Luján.

Una mujer que también se sumó a la peregrinación la reconoció y no dudó en acercarse a saludarla. “Caro no lo puedo creer. Soy tu fan. Peregrinando juntas”, expresó la fiel en un video que compartió en su perfil de TikTok. Con la simpatía que la caracteriza, Carolina no dudó en sonreír y posar para la cámara.

En plena peregrinación a Luján, una fan le pidió a Pampita que se amigue con Roberto García Moritán (Foto: Captura de video / TikTok)

Si bien todo parecía ser un encuentro tradicional, en un momento la mujer hizo un comentario que desconcertó a la modelo. “¿Te puedo decir algo? Vine a desearte que te amigues con Robert...”, le dijo. Automáticamente, la sonrisa de Ardohain desapareció y, aunque ocultó parte de su desconcierto detrás de sus gafas de sol, su incomodidad quedó en evidencia.

“Por favor, los amo. Por favor, por Anita. Soy ‘team Anita’”, insistió la mujer. A pesar del incómodo e inapropiado comentario, que nada tenía que ver con el contexto en el que estaban, la conductora se quedó con una leve sonrisa, pero no emitió palabra. “Te amo, me encanta verte. ¡No puedo creer, en una peregrinación! Te amo, te amo mucho”, expresó la mujer y le agarró la mano. Carolina, por su parte, se limitó a decirle “gracias” y reanudó su paso.

Cuando parecía que todo había terminado, la fiel pidió permiso y volvió a acercarse a la conductora para sacarse una foto con ella. Ardohain posó sin problema para la cámara con una sonrisa.

Al igual que en los últimos años, el sábado Carolina Ardohain dijo presente en la peregrinación a Luján, acompañada por su grupo de amigos. A lo largo del día, compartió en su cuenta de Instagram - donde tiene más de ocho millones de seguidores - varias fotos y videos de todo lo que aconteció a lo largo de los 60 kilómetros. A su vez, también dejó entrever su vestimenta: optó por un look deportivo de top rosa, musculosa, calzas largas y zapatillas negras. También llevó una cartera, anteojos de sol y se recogió el cabello para estar más cómoda. Alrededor del cuello llevó un rosario y un cartelito con el número 290.

La emoción de Pampita al quedar frente a la Virgen de Luján (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Cuando finalizó la jornada, la modelo compartió un conmovedor posteo encabezado por una selfie suya en la que se la pudo ver con lágrimas en los ojos mientras estaba parada frente a la Virgen. “A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén”, escribió Ardohain en su publicación.

LA NACION