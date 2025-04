Lizy Tagliani le respondió a Viviana Canosa de forma contundente y se quebró al aire: “No miento y no voy a mentir nunca”

Este domingo, Lizy Tagliani finalmente rompió el silencio en La Peña de Morfi (Telefe) tras los fuertes dichos de Viviana Canosa en su contra. Mirando a cámara, con la voz un poco quebrada, expresó: “Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también”. Además, aseguró que las acusaciones de la conductora son completamente falsas. “De verdad, yo no miento. Yo no voy a mentir nunca”, concluyó.

Noticia en desarrollo.