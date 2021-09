El incómodo momento entre Luciana Geuna y el youtuber Julián Serrano durante una entrevista

Julián Serrano habló sobre su postura política de cara a las próximas elecciones y, en un mano a mano con Luciana Geuna, protagonizó un incómodo momento. A pocos días de las PASO 2021, el joven youtuber expresó su opinión sobre temas de actualidad nacional, pero dio un dato erróneo y la periodista lo corrigió. Luego, Serrano usó el término “comunismo” para referirse al actual Gobierno y Geuna, una vez más, lo increpó. “¿Qué es el comunismo para vos?”, indagó. “¿Querés que te lo busque en Wikipedia?”, respondió el entrevistado.

Todo comenzó cuando el joven se refirió a los puntos que considera positivos de las propuestas del candidato Javier Milei. “Banco que haya instalado en la política que estemos hablando de los impuestos, del capitalismo, del libre mercado”, comenzó a enumerar. “Tipo, en Argentina siempre fue mala palabra [el libre mercado] y tenemos 70 por ciento de la pobreza”, sumó. “No, no es 70″, acotó Geuna. “Ojo, Julián, que no es 70, la pobreza es el 42. Es bestial pero no es 70″. Pero el influencer insistió: “Bueno, en la provincia de Buenos Aires”. “No, tampoco”, señaló la conductora de TN. “Bueno, vamos camino a eso. Bancame cuatro meses”, retrucó Serrano.

Julián Serrano, quien se popularizó por sus contenidos en YouTube, suele expresar sus opiniones políticas en los medios y en las redes sociales instagram.com/julianserrano01

Luego, el youtuber se manifestó en contra de la gestión actual. “Yo creo que si se combate el comunismo se tiene que ir con toda”, disparó. “Qué fuerte ‘el comunismo’”, acotó Geuna. “¿El comunismo sería el gobierno de Alberto Fernández?”, consultó su colega, María Eugenia Duffard. Dubitativo, Serrano reformuló: “Sí, bueno, sí. Socialismo, después con el tiempo se convierte en comunismo”.

Sorprendida, Geuna quiso indagar más sobre sus definiciones. “¿Qué es el comunismo para vos, Julián? Me intriga mucho”, preguntó. Algo irritado, el influencer respondió: “¿Querés que te lo busque en Wikipedia?”. Para aliviar la tensión, la conductora se rió y festejó la actitud de su invitado. “Me encanta”, dijo. “Esa sí es una reacción de alguien joven. Bueno, mientras googleás el comunismo vamos a sumar a Jason Mayne”, cerró.

El incómodo momento entre Luciana Geuna y el youtuber Julián Serrano al aire

De un tiempo a esta parte, Serrano comenzó a opinar públicamente sobre la situación social y económica del país. El youtuber suele generar polémica a partir de sus críticas e, incluso, de algunas propuestas insólitas. En febrero, por ejemplo, lanzó una encuesta en su cuenta de Instagram sin ningún tipo de contexto ni de explicación: “¿Te gustaría que Mendoza y Córdoba se independicen de Argentina?”. Antes de conocer las respuestas, expresó: “¿Te imaginás? La República de Mendoza, 10% de impuestos, la nueva Andorra sudamericana, potencia en cinco años. Déjenme soñar”.

