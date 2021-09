El furioso descargo de Oscar Ruggeri por las críticas que recibió durante la Copa América: “Maleducados”

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, realizó este viernes un furioso descargo por las críticas que recibió durante la Copa América 2021, cuando se viralizó un video donde presuntamente deseaba que la Selección argentina no gane el torneo.

Desde entonces, muchos usuarios en Twitter salieron al cruce del “Cabezón” y lo acusaron de desear que el equipo “Albiceleste” pierda. Los otros periodistas del programa también fueron destinatarios de las mismas críticas. Extrañamente, Ruggeri no se había manifestado sobre el tema y se esperaba su respuesta, que llegó este viernes.

Todo comenzó cuando Federico Bulos les dijo a sus compañeros que se “suban” a la “Scaloneta” porque “todavía hay lugar”. Esto generó una fuerte reacción en Ruggeri, quien contestó: “Vos no nos tenés que hablar a nosotros, le tenés que hablar a los que dicen ‘la scaloneta’, que cuando empezó, lo asesinaban, hasta le hicieron minuto de silencio (NdeR: ocurrió en la pantalla de TyC Sports durante el mundial de Rusia cuando el equipo lo dirigía Jorge Sampaoli) en un montón de lugares, y ahora: ‘La scaloneta’”.

“Dale, me hacen calentar. Y el presidente de la AFA (Claudio Tapia), que fue y se sentó en una mesa donde había un tipo que le había hecho un minuto de silencio a la Selección, que había perdido y me lo encajaban a mí. Ni sé qué me dijeron. No les respondí ni nada , pero me querían enganchar también a mí en la cosa. Dale, que llegan los sobres para todos lados y agarran guita. Pendejos de mierd... Maleducados . Lo único que falta”, lanzó furioso el excampeón del Mundo.

Incontenible en su furia, Ruggeri confesó que está “recontra caliente” contra la “manga de mentirosos” que ahora apoyan a “La Scaloneta”, cuando antes hicieron “un minuto de silencio”. “Mi Dios querido, qué futbol tenemos. Falsos. Me decían a mí, me querían llevar a mí”. Y admitió que había tomado la decisión de esperar su momento para responderles a sus detractores. “No me metí, dije: ‘Voy a esperar, en algún momento lo voy a decir’. Y era hoy ”, arremetió.

Al mismo tiempo, el exdefensor recordó que jugó “11 años en la Selección”. “Me vienen a hablar a mí estos pibes. Representé a mi país, a la camiseta. Me maté. No tuve vida para mi familia . Ni la vi. Mi hija nació en Italia, agarré un avión y me fui a los tres meses de nacida , ¿y estos pibes me vienen a hablar a mí?”. Acto seguido, contó que el presidente de la AFA no le “habla”, ni le “atiende” el teléfono: “Se hace el enojado . Dios, perdonalos, qué va a ser, pobre gente, pobre muchachos”, dijo.

Luego, Oscar recordó que se rompió el alma con la Selección: “Nadie sabe lo que era ir al ‘Ezeiza viejo’. Nadie sabe lo que hicimos con (Carlos) Bilardo para representar. No nos importaban los premios’”. Y acusó a los periodistas que ahora apoyan a Scaloni de recibir “sobres para tirar campañas”.

Además, dijo saber “quién cobro sueldos y quién se los dio”. El exjugador de 59 años reclamó ese dinero para los campeones del mundo de México 86′ y Argentina 78′ “que no la están pasando bien” . “Pedimos porque el fútbol argentino, en definitiva, se hizo grande por todos los que lo hicimos grande. Apóyenlos bien, como corresponden. Nos merecemos que nos respeten ”, sentenció.

“Muevan el ort... en AFA, porque nos lo merecemos y porque somos más que ustedes que están ahí de casualidad, y dentro de un par de años no están más. Nosotros nos vamos morir siendo campeones del mundo”, disparó.

Por último, el exdeportista dijo que quiere que la Selección argentina salga campeona del mundo el próximo año en Qatar 2022, al contrario de lo que algunos piensan: “Hay dos estrellitas en la camiseta y ojalá que tengamos la tercera, y que este chico (por Lionel Messi), que es el mejor de todos, levante la Copa del Mundo. Voy a ir a verlos, y los voy a acompañar en todo lo que pueda”, concluyó.

