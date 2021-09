María Julia Oliván fulminó a Victoria Tolosa Paz y cuestionó su relación con Enrique Albistur

La frase sexual de Victoria Tolosa Paz sobre el peronismo continúa generando polémica en los medios y las redes. Esta vez, fue María Julia Oliván quien apuntó contra la precandidata a diputada de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. La periodista cuestionó que haya usado esta temática como estrategia para acercarse a los jóvenes y resaltó su condición de privilegio por estar en pareja con el publicista Enrique Albistur, amigo y asesor informal de Alberto Fernández.

“Las pibas no se enamoran del dueño de la publicidad del AMBA”, sentenció Oliván en una columna que publicó en Border Periodismo, titulada “Garchar”. En la misma, se mostró en contra de la postura que algunos candidatos, que utilizan expresiones como la de Tolosa Paz para intentar captar el voto joven, algo que tildó de “cínico”.

El domingo pasado, Tolosa Paz había dicho en un distendido diálogo con Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi en Saliendo Que es Eléctrica, un programa de YouTube: “En el peronismo siempre se garcha”. Frase que le valió las críticas hasta de referentes de su propio partido. Y amplió: “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Es parte importante de la vida el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”.

La insólita frase de Tolosa Paz sobre el peronismo y el sexo

Oliván salió a marcarle la cancha a la precandidata del FdT como ciudadana nacida en el seno de una familia trabajadora en la provincia de Buenos Aires y le listó lo que, según ella, son los verdaderos problemas que los jóvenes enfrentan en la actualidad.

“No creo que garchar o no hacerlo sea un tema para nuestros jóvenes. Si tenés ganas y sos joven, ¿hay algo más fácil? ¿Es un plus ir por la vida de sexón si tenés que acostarte en la habitación que usabas de chico porque no tenés la más pálida idea de cómo independizarte de tus viejos?”, resaltó la periodista.

Antes, había abordado el tema de la inseguridad y relató situaciones traumáticas que le tocó vivir durante su niñez y adolescencia, e hizo un guiño a la controversial frase de Sabina Frederic, quien relativizó la situación al decir que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”. Además del problema del acceso a la vivienda propia, Oliván puso sobre la mesa el deseo de muchos jóvenes de emigrar del país en busca de mejores oportunidades.

“Trabajar y estudiar en tu propio departamentito rentado, y ahí tener sexo o amigos o escuchar música, eso sí que es aspiracional. Pero justo eso, ni mas ni menos, es lo que los jóvenes de hoy no tienen. Por eso, seis de cada 10 universitarios quieren emigrar”, señaló la conductora de radio y televisión.

María Julia Oliván publicó una dura columna contra los dichos de Victoria Tolosa Paz en Border Periodismo, el portal de noticias que fundó y dirige desde 2013 Instagram: @majuliaolivan

En este sentido, Oliván le retrucó la frase sexual a Tolosa Paz al afirmar que su relación con “Pepe” Albistur tal vez sí la impulsó para crecer, pero que la mayoría de las bonaerenses no tienen su fortuna. “Así que Victoria, capaz para vos sí el sexo y el amor fueron una inagotable fuente de progreso. De respaldo. Pero no está bueno como mensaje, porque la mayoría de las pibas no se enamoran del dueño de la publicidad callejera del AMBA. Y porque el sexo no es un ‘problema’, pero sí genera mucha angustia no poder salir de casa. No poder crecer. Ni estudiando”, sentenció en su columna.

Y, tras definir a la Argentina como un “país de pocos y para pocos”, con “oportunidades boutique, aptas para los más resilientes o para los chicos de clases altas. Con mucha autoestima, que no sea flojito como para bajonearse en el noveno rechazo laboral”, manifestó la bronca que siente cuando escucha a los funcionarios “cancherear sus dichos de campaña para parecer pendejos”, lo cual consideró “sumamente cínico y basado en una idea que subestima las inquietudes de los jóvenes”.

Por este motivo, Oliván enfatizó que “en el hoy, garchar no es un tema. Laburar de lo que querés, encontrar la oportunidad e independizarte, sí es un tema. Un tema que no se resuelve con discursos berretas y menos con reparto a granel de planes”, sentando así los puntos que deberían debatirse en la campaña.

Además de su controversial frase que vinculó el peronismo con el goce, Tolosa Paz afirmó durante la entrevista del domingo que los jóvenes “están hartos de los aforos y quieren bailar”, algo que tampoco cayó bien en medio del temor por el avance de la variante Delta en el país y en un contexto de emergencia sanitaria que aun continúa. Este lunes, la política argentina reconoció: “No fui consciente de lo que podía generar”.

A días de las PASO que definirá a los candidatos de las próximas Elecciones Legislativas, los dichos de la precandidata recibieron duras críticas de referentes de la oposición y hasta de su propio partido, entre ellos, María Eugenia Vidal, Miguel Pichetto, Leopoldo Moreau y Sergio Beni.

LA NACION