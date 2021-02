La insólita propuesta de Julián Serrano: que las provincias de Mendoza y Córdoba se independicen de la Argentina

Primero fue youtuber. Luego, Cris Morena le dio una oportunidad como actor en Aliados. Allí conoció a Oriana Sabatini, quien durante un tiempo sería su novia. Después, llegaría su participación en el “Bailando por un sueño”, junto a Sofi Morandi, con escándalo y renuncia incluidos y la presentación de un par de temas musicales propios. Pero no se detuvo ahí: el multifacético Julián Serrano encontró un nuevo hobbie ni bien estalló la pandemia de coronavirus: el de analizar la realidad política, social y económica del país en sus redes sociales.

En septiembre, Serrano fue noticia cuando fue denunciado de haber roto la cuarentena, mientras se encontraba en su Entre Ríos natal. El verano lo encontró pasando sus vacaciones primero en Córdoba y luego en Mendoza, y su paso por aquellas provincias lo llevó a compartir con sus seguidores de Instagram una curiosa pregunta.

En su cuenta, el influencer habilitó una encuesta, sin ningún tipo de contexto ni de explicación: “¿Te gustaría que Mendoza y Córdoba se independicen de Argentina?”. Antes de conocer las respuestas, Serrano expresó en una de sus historias: “¿Te imaginás? La República de Mendoza; 10% de impuestos, la nueva Andorra sudamericana, potencia en 5 años. Déjenme soñar”.

“Lo que deberían hacer en Argentina, si tuviesen dos dedos de frente, es bajar impuestos y crear una cripto moneda propia, blockchain, anti-inflación, pero es mejor seguir haciendo lo mismo que hace 40 años y aumentar la línea de pobreza”, aventuró en otra de sus historias. “Dios. Pleno 2021, pero esta gente vive como en la guerra fría, me levanté enculado”, siguió.

“En el contexto global en el que estamos es claro que las riquezas se van donde haya más libertad financiera, si Brasil cobra 35% y Chile 30% (ponele, no sé los números reales) acá en la Argentina cobrás 10% o 15%. Resultado: recaudás más y hacés más plata. 2+2=4. Dale que se puede”, escribió sobre una foto en la que se lo ve recostado en una cama.

El exparticipante del “Bailando” trasladó su inquietud y sus propuestas a Twitter. Allí, indicó: “Mendoza necesita independizarse de Argentina”. Los primeros indicios de fascinación de Serrano por aquellas dos provincias argentinas se hicieron evidentes a principios de enero, cuando los gobiernos de Córdoba y Mendoza anunciaron que no habría restricciones horarias en aquellas provincias, a pesar de las recomendaciones para frenar los alcances de la pandemia de coronavirus. En ese momento, el actor festejó la iniciativa en Twitter. “Bien ahí, Córdoba y Mendoza además de ser de las provincias más lindas también son las más picantes”

Ya instalado en su nuevo rol de comentarista de actualidad en las redes, Serrano había generado en octubre del año pasado otra polémica, en una entrevista radial. “Tenía ganas de ir a juntar cocos a Australia. O ser bartender, aunque sea un mes, unas vacaciones donde también trabaje un poco. Me gustaría irme del país para vivir la experiencia, y claro que el contexto del país influye bastante”. expresó el joven de 27 años.

“A mí me fue bien y cumplí los sueños que quería, pero no siempre es así. Viajé a Paraná y vi a mis amigos, que son kinesiólogos, analistas en sistemas, médicos; estudiaron seis años y la plata no les alcanza”, continuó, sobre su experiencia durante los primeros meses de cuarentena.

“A mis 27 años yo quisiera tener mi auto, mi departamento, darme algún gusto, más si uno estudió una carrera universitaria y se rompió para tener una vida cómoda. Eso en la Argentina no se puede y me da mucha bronca”, se quejó en aquel entonces.

