El incómodo momento que vivió Mariana Genesio Peña con Nicole Kidman

Mariana Genesio Peña recordó un desagradable momento que le tocó vivir cuando conoció, cara a cara, a Nicole Kidman, en una ceremonia de los premios Oscars. La actriz de Pequeña victoria relató con lujo de detalles cómo había sido el encuentro con su colega australiana y comentó cuál fue la reacción de la estrella: “Me miró con cara de asco”.

Genesio Peña vivió unos años en Nueva York, junto a su expareja Nicolás Giacobone, el guionista argentino que ganó un premio Oscar por el libro del filme Birdman, que dirigió el mexicano Alejandro González Iñárritu. En referencia a esa época de la vida de la actriz, en el programa LPA, que conduce Florencia Peña, le preguntaron por un encuentro que ella tuvo con Kidman.

Mariana Genesio Peña reveló cómo fue su encuentro con Nicole Kidman

Entonces fue cuando Genesio Peña narró la decepción que había vivido con la estrella australiana. Fue precisamente en la ceremonia de Oscar 2015 en la que su marido ganara el galardón al mejor guion original. Primero definió a la actriz como “una amarga”, y ante la sorpresa de la conductora y su equipo, remató: “Una soret...”.

“En la ceremonia de los Oscar tenés prohibidísimo hacer selfies y sacar fotos a los famosos porque queda feísimo. Pero no me aguantaba, venía haciéndome selfies para que salieran atrás los famosos, que era la única que tenía”, empezó a narrar su anécdota la actriz, ante la risa de todos los presentes en el estudio.

“Y cuando termina la ceremonia yo le dije a la persona que estaba conmigo: ‘Le voy a pedir una foto a Nicole kidman’. ‘No, no, no da’, me dijo esta persona”, continuó su relato Genesio Peña.

Mariana Gianesio Peña estuvo en la ceremonia de los Oscar 2015 para acompañar a su pareja de entonces, el guionista Nicolás Giacobone, que terminó ganando el galardón por el libro original del filme Birdman Redes sociales

La actriz argentina contó entonces los pormenores de su encuentro con la protagonista de Mouline Rouge. “Me acerco, estaba la gente saliendo, y le digo: ‘Nick, una foto para el Facebook’”. Y me dijo: ‘No, no, perdoname pero estoy apurada’”. Y yo me quedé como… dale, qué te cuesta”. ‘No, estoy apurada’, me dijo”.

Más adelante, la actriz contó cuál fue la excusa que le había dado entonces Kidman: “Yo me quedé, ¿Cómo? Dale, qué te cuesta, y me dijo: ‘Tengo que ir a cuidar a mis hijos’. Rarísimo”. Ante este relato, Florencia Peña señaló que a la celebrity le hubiera sido más sencillo sacarse la foto que dar todas las explicaciones. “Totalmente”, asintió Genesio Peña.

Nicole Kidman le negó una foto a Mariana Genesio Peña alegando que estaba apurada porque tenía que ir a cuidar a sus hijos Valerie Macon / AFP

Más adelante, la conductora de LPA quiso saber cómo era la actriz de Ojos bien cerrados. Genesio Peña ya había dicho que era alta, “más alta que yo”, señaló y luego añadió: “Es flaquita, parece una muñeca, tiene piel de porcelana”.

Sin embargo, no todas fueron decepciones para la actriz esa noche de premiación. En una entrevista en este medio contó que en esa misma jornada fue sorprendida por alguien que la sacó a bailar. Ella no se dio cuenta quién era el que la había invitado a la pista, hasta que el hombre comenzó a bailar de una manera muy particular, con el ‘paso de la gallinita’ y allí reconoció de quién se trataba. Genesio Peña estaba bailando nada menos que con Mick Jagger.