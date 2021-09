Mariana Genesio Peña, tras su salida de “La academia”: “Nunca más volvería a un reality”

A finales de julio, Mariana Genesio Peña renunció a “La Academia” de ShowMatch cuando un compromiso laboral que tenía pendiente finalmente se concretó. Su salida del reality causó mucho revuelo en su equipo, que terminó enojándose con la actriz por no haberles dicho antes de esta oportunidad de trabajo que los podía dejar a todos fuera del concurso.

“Estoy ya en otro plano y prefiero quedarme con lo positivo: haber disfrutado de bailar y haber conocido gente maravillosa. Fue una situación que lamenté muchísimo. Fue un mal entendido”, dijo la protagonista de Pequeñas Victorias en diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live (Radio Mitre).

“Una desorganización y un mal manejo de algunas personas que generó desencuentros con compañeros”, añadió sobre lo que sucedió detrás de cámaras. “Había generado un vínculo muy cariñoso y de mucho respeto, siempre los cuidé muchísimo y ellos a mi también. Lamentablemente terminó así y somos adultos”, explicó sobre su equipo.

Genesio Peña también habló sobre este compromiso laboral y aclaró que era imposible predecirlo. “Nosotros los actores somos el último eslabón de la cadena y no tomamos decisiones libremente”, afirmó, dejando en claro que ella no es quien decide el comienzo de un rodaje.

“Nunca más volvería a un reality. Me gustó pero ya está”, dijo con firmeza. “Quería probar la experiencia. La pasé bárbaro bailando y Marcelo me trató muy bien, pero no solamente estás exponiendo tu trabajo sino todo. No quiero volver a pasar por esa experiencia”, agregó.

El enojo de su coach y de su bailarín

Mariana Genesio Peña asegura que no volvería a participar de un reality

“Veníamos con una relación tan amorosa, de casi amigos. Compartíamos horas, era una convivencia porque yo los hacía ensayar 12, 14 horas por día. Ella ensayaba un montón, por eso me sorprende que no nos haya dicho”, reveló Rodrigo Vallejos, el coach de Genesio Peña, horas después de su renuncia durante una visita al piso de Los ángeles de la mañana.

El hombre aseguró que se molestó con la actriz por su silencio. “Somos gente adulta, ella tiene 42 años, no es una nena de 15. Que diga: ‘chicos, tengo este compromiso. No les puedo decir más nada’. Nosotros sabemos que esto puede durar un mes, dos o un año, pero al final lo sabía todo el mundo menos nosotros, hasta la chica que vende café en el bar”, expresó indignado en su momento.

Su bailarín, Rodrigo Jara, coincidió con el coach. “Pensé que era un tema de salud (...) Lo que molesta es la forma. Si venís y me lo avisás antes de enterarme en el programa, todo bien”, señaló.

“El desencadenante fue ese. Nos quedamos hasta las 12 de la noche ensayando para el duelo, al otro día de nuevo a las 9 de la mañana. Cinco minutos antes del ensayo general le digo: ‘Mariana andá cambiándote’. Me dice: ‘No, al final no se baila el duelo, fue decisión de la producción’. Y no nos dijo nada. Pidió cambio de camarín para no estar con nosotros. Me parece una falta de educación. Yo la quería matar porque jugó con nuestro laburo, yo soy un apasionado de mi laburo. Nos hizo ensayar sabiendo todo”, relató el coach.

Según Genesio Peña, ella quería contarles antes de la gala, pero la producción le pidió que lo hiciera al aire. “Había decidido decírselos después de la gala, pero Marcelo lo dijo justo antes de bailar y se enteraron de la peor manera. Mi intención era hablar con ellos después”.

“Estaba esperando pasar este ritmo para poder sentarme con los chicos y hablarlo, pero se manejó mal todo. A veces nos equivocamos. Mi error fue no seguir mis instintos y hablarlo cuando correspondía”, agregó hace unas semanas, a modo de mea culpa.