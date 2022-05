El video viral de Amber Heard donde habla español fluido que sorprendió por un increíble detalle

En medio de la última instancia del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, salió a la luz un video en el que ella habla un español perfecto. En el clip se la ve durante una entrevista para un medio de España, donde también expuso su preocupación por la violencia de género que sufren muchas mujeres dentro y fuera de Hollywood. En cuestión de horas, el material se hizo viral por el contexto de la situación que se vive por estos días en un tribunal de Virginia, Estados Unidos, donde se lleva adelante la fase de testimonios y alegatos por el litigio que comenzó el protagonista de Piratas del caribe.

La entrevista se dio durante las promociones que la actriz de Aquaman brindó a la periodista Rosa Gamazo para un medio español. En el comienzo del clip, la actriz elogió la vestimenta de la comunicadora y hasta le preguntó dónde había adquirido la prenda, en un intento por romper el hielo. “Siempre me pasó eso, ¿contigo también? Porque cada vez que veo a una mujer la paro y le pregunto ‘¿dónde compraste este vestido o camisa? Siempre tienen la misma respuesta. Hay dos lugares, los mismos”, indicó al escuchar el nombre del sitio.

Al continuar con la entrevista de rigor, la actriz manifestó que lo que más le había llamado la atención de hacer la película junto a Jason Momoa había sido su papel de guerrera. “Está increíble. Para mí, como mujer por lo que hago con mi vida profesional y privada. Es algo importante, porque es estar en parte del cambio y yo no puedo escapar de la realidad, de que este sistema está roto. Está horrible, por el tema de representar a las mujeres y yo quería y tenía ganas de estar en parte del cambio de esta manera”, aseveró sobre su rol como “Mera” en el film. “Este papel es divertido y la película la van a disfrutar todos, pero, a parte de eso, este papel de Mera es increíble”, puntualizó.

Amber Heard hablando en español sobre la violencia doméstica

Para entonces y por una cuestión marketinera, la protagonista del material dirigido por James Wan aseveró que se sintió muy identificada con su papel y su personaje. “Mera es una princesa, pero feroz, guerrera. Es una mujer de armas tomar. Fuerte, inteligente que conduce toda la historia. Y me encanta que tiene una parte muy importante dentro, que es muy independiente. Tiene agencia y acción y siempre hace lo que ella cree que es mejor y lucha por lo que es correcto. Me encanta eso”, afirmó.

Tras la pregunta de la entrevistadora sobre el lazo naranja que llevaba puesto a un costado del pecho, y que surgió con el movimiento #MeToo, añadió que lo hacía por todo lo que sucedía dentro y fuera de la industria del cine y que esperaba que esto no fuera una moda pasajera de Hollywood. “Ha cambiado ya, el tema te cambia. Es una revolución. No podemos ver los cambios directamente ahora mismo. Van a tomar tiempo, pero están pasando ya. Estamos empezando a cambiar las formas en cómo hablamos y cómo representamos a las mujeres”, añadió.

Amber Heard se puso en el papel de Mera en la película Aquaman IMDB

Por otra parte, trazó un paralelismo con el personaje que la hizo conocida mundialmente, por colocarse como un modelo para los niños y niñas en estos tiempos. “Faltamos los dos [géneros] cuando no representamos a las mujeres. Este [color] naranja representa la atención que llamamos para eliminar la violencia contra las mujeres. Es una acción que está conduciendo United Nations, con quienes trabajo y ellos están llamando la atención por los problemas graves que hay y que afecta a todos. No importa quién es, el dinero, religión, color, ni clase. Nos afecta a todos los niveles la violencia contra las mujeres y necesitamos más que todo empezar y llamar la atención porque si no vemos a quiénes estamos lastimando este problema sigue”, agregó.

En un momento de la entrevista, la actriz intentó explicar la “poca” importancia que se le da a este tipo de situaciones que conciernen a todos por igual. “Y esto va a seguir si no se llama la atención, si no vemos las víctimas”, completó luego de disculparse por no terminar la frase. “Quiero decir que la violencia contra las mujeres es un problema que está silenciado. Eso puede ser violencia económica, físico en las casas. Y ese es un problema sin ruido, y normalmente no hablamos de esto. Por eso quiero hacer un llamado, porque no estamos llamando la atención en este [aspecto] porque es un problema grave y mundial”, acotó antes finalizar la entrevista.

Los videos salieron a luz en medio del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp Captura

Amber Heard también habló en español con un periodista argentino

Durante la ronda de entrevistas, la actriz también se prestó para hablar con el periodista argentino Javier Ponzone, donde dijo que había trabajado una forma en particular de su cuerpo para enfrentar el desafío de Mera. “Hubo cinco meses en los que entrené 5 horas y media todos los días. Tomé clases de un arte llamado bushido, [que se trata] de luchar, porque los movimientos son muy fluidos y pensé ‘va a ser muy bueno por este rollo’. Obviamente vivo en el agua, entonces yo quería mirar cómo luchar bajo el mar, entrené por meses y meses. Fue mi primer trabajo y después me fui a Australia a grabar. Pero los primeros cuatro meses tuve que entrenar y seguir haciéndolo, por el tema de los escenarios, de luchar y correr”, describió en la nota que se transmitió en Dibox Argentina.

Amber Heard durante una entrevista para un medio argentino

Seguido, explicó que durante el rodaje hicieron algunas maniobras en las que utilizaron arneses y otro tipo de elementos que se tuvieron que emplear para algunas escenas, pero que no se reflejan en el trabajo final de la película. “Fue muy difícil físicamente”, advirtió.

Tras la pregunta sobre el rol que le daría a una heroína en uno de sus materiales, indicó que le daría más tiempo. “Necesitamos más oportunidades como mujeres, por caracteres y papales diferentes en muchos niveles. Estamos muy mal, porque no tenemos representación de mujeres fuertes, independientes. Me gusta este rol que tengo en este papel”, concluyó.