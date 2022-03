La verdadera historia detrás del meme de Nicole Kidman por el escándalo de Will Smith y Chris Rock

Una foto de Nicole Kidman en la última ceremonia de premiación de los Oscar se viralizó a través de las redes sociales. En la imagen, la actriz tiene una expresión de sorpresa que inmediatamente fue asociada por los usuarios al hecho más comentado de la gala: la cachetada de Will Smith a Chris Rock.

Sin embargo, más allá de que viene como anillo al dedo para hacer memes, finalmente se supo la verdad detrás de la foto.

El meme de Nicle Kidman en los Oscars (Foto: Twitter)

“La cara de Nicole Kidman cuando (ocurrió) lo de Will Smith ya es el meme de la noche”, aseguró uno de los tantos tuiteros que compartieron la imagen. Lo que nadie sabía hasta ahora es que ese dato es incorrecto.

El episodio, no hace falta decirlo, ya es conocido por todos. El humorista Chris Rock apareció en el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para presentar el premio a Mejor documental, pero antes decidió hacer algunas bromas. Una de ellas tenía que ver con la falta de cabello de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will, algo que enfureció al actor a tal punto que decidió darle un cachetazo. “¡Manten el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”, le gritó luego, ya nuevamente desde su asiento.

Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock (Foto: AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello

La expresión atónita de Nicole Kidman representa a todos y cada uno de los que presenciaron ese momento, ya sea en la sala o a través de la pantalla. Nadie podía creer lo que había pasado, ni el propio humorista, que no tuvo tiempo ni para reaccionar y se limitó a decir: “Esa fue la mejor noche de la historia de la televisión”.

Sin embargo, para decepción de los tuiteros, el gesto de sorpresa de la actriz no fue una reacción a la agresión de Will Smith. De hecho, los fotógrafos de Reuters que captaron a Kidman en esa expresión tan particular que ya es meme, tomaron esa fotografía antes de que comenzara la entrega de premios.

Cabe aclarar que por ahora se desconoce qué fue lo que motivó ese rostro, pero lo que sí se sabe es que no fue producto la cachetada que se hizo viral en todo el mundo.

Chris Rock estaba presentando un premio cuando Will Smith se paró y le pegó

Tras la agresión, y la posterior repercusión del hecho, el actor le pidió disculpas públicamente a Chris Rock. Smith, que se quedó con el premio a Mejor actor por su gran trabajo en El método Williams, aseguró que “la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva” y reconoció que su comportamiento durante los premios Oscar fue “inaceptable e inexcusable”.

“Los chistes sobre mi persona son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional”, explicó a través de un comunicado en sus redes sociales. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, sostuvo.