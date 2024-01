escuchar

Aunque ninguno de los dos confirmaron el romance, Eugenia ‘la China’ Suárez y Lauty Gram no se esconden y comparten varios momentos juntos. Este jueves a la medianoche, la pareja asistió al cumpleaños de Lizardo Ponce, pero en el salón se encontraba Rusherking, que ante la presencia de ellos, se retiró del lugar sigilosamente.

La China Suárez y Lauty Gram no se esconden (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa @lautygramcito)

Fue la periodista Paula Varela quien contó este jueves en Socios del espectáculo (eltrece) cómo fue aquella incómoda secuencia, la cual ocurrió en un salón ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero. “Rusher estaba en su salsa, bailando, contento”, comenzó diciendo la periodista..

Y siguió: “De repente, la China cruzó la puerta descocada cual adolescente, con su novio Lauty Gram. Apenas llegó con su desparpajo, muy de adolescente, dicen que Rusher la vio y dio pena. Bajó la mirada, se puso re triste”.

En ese sentido, la panelista mencionó que el joven no se sintió bien y, pese a que estuvo poco tiempo, decidió irse. “Le pegó muy mal esto y se retiró automáticamente del cumpleaños. Había llegado hacía una hora, pero se fue para nunca más volver”, cerró.

Cabe recordar que la actriz y el artista santiagueño habían anunciado su separación en abril de 2023, poco antes de cumplir su primer aniversario de novios. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, había escrito la China en sus redes sociales junto con un video en el que se los vio juntos y enamorados.

(Foto Instagram @sangrejaponesa)

Por su parte, la ex Casi Ángeles comenzó a ser vinculada con el músico de 21 años a tan solo tres meses de la separación de Rusher. Ambos se conocieron en la fiesta Bresh y se quedaron charlando en un after al que fueron junto a amigos en común. Pese a que aún no se pronunciaron al respecto, ya han circulado varias imágenes en las que se los ve muy “acaramelados”.

Rufina Cabré le preguntó a la China por Lauty Gram en un vivo de Instagram

A principios de diciembre de 2023, la actriz y cantante realizó un vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene 6.5 millones de seguidores, para celebrar el lanzamiento de su último tema, “Corazón de cartón”. Debido a esto, la artista decidió responder las preguntas de sus fanáticos, pero la situación se desvirtuó cuando su primogénita le consultó algo que la descolocó.

Mientras Rufina leía los comentarios que aparecían en la pantalla en voz alta, la pequeña de 10 años se percató en uno de estos. “¿Quién es Lauty Gram?”, le consultó a su mamá, haciendo referencia al joven de 21 años con el que se la vincula desde su ruptura con el cantante. Al escucharla, se la vio a la intérprete de “El juego del amor” alejarse de la cámara y decirle con seriedad: “No tenés que leer todas las preguntas en voz alta”.