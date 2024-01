escuchar

Es muy probable que varios hayan oído hablar del famoso “Wanda Gate”, un escándalo que estalló en 2021 y que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez. Presuntamente, el futbolista le habría sido infiel a su esposa con la ex Casi Ángeles y si bien todo parecía indicar que el matrimonio había llegado a su fin, ellos apostaron por la relación y la familia, aunque con varias idas y vueltas en el medio.

Pero lo cierto es que un escándalo de esa magnitud es difícil de olvidar. Aunque pasó el tiempo, cada tanto vuelve a resurgir y por pequeños detalles. Esta semana, justamente, los fans advirtieron algunas curiosas “coincidencias” entre las publicaciones de las mujeres. Ambas se mostraron fanáticas del mismo producto y lo evidenciaron en sus redes. Rápidamente, el “quien copió a quién” se hizo eco, al punto tal que la China Suárez, a quien acusaron de imitar a la mediática, dijo basta y salió a responder.

Wanda Nara mostró su fanatismo por Hello Kitty (Foto: Instagram @wanda_nara)

En medio del boom del estilo coquette, Wanda y Eugenia publicaron en sus redes algunos contenidos un tanto similares. La exconductora de MasterChef (Telefe) publicó imágenes de su viaje a Brasil en el cual lució una remera rosa estampada de Hello Kitty. Su almohada de viaje también era de este personaje. “Yo siempre tan Kitty”, comentó la mediática en uno de sus posteos.

Incluso publicó una foto de Mauro Icardi con la almohada y un antifaz del famoso producto japonés. “Hace más de 10 años tomé la mejor decisión de mi vida. Gracias por acompañarme en todo”, le agradeció la mediática a su marido. Además de eso, cambió temporariamente su foto de perfil de Instagram y puso una de Hello Kitty.

La China Suárez compartió publicaciones de objetos de Hello Kitty (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Pero, en la vereda de enfrente, también pasaban cosas. La intérprete de “Corazón de cartón” compartió en sus Stories algunos productos de Hello Kitty que le llamaron la atención. Desde un tapizado de auto, hasta unos cestos de basura con brillos, unas uñas esculpidas con el diseño del gatito y valijas con la forma del personaje.

Las coincidencias entre las publicaciones de Wanda y La China Suárez (Foto: Instagram @gossipeame)

Como no podía ser de otra manera, los fanáticos de ambos se hicieron eco de esta “coincidencia de gustos” y del “quién copió a quién”. “Ya cuando me mandan mucho algo, lo pongo. Me plantean que parecería que hay una guerra de Kitties entre Wanda y La China y quien lo puso antes”, advirtió la cuenta de Instagram Gossipeame. “Yo ya me había fijado, por las dudas, y fue Wanda. Igual por ahí están re de moda como los moños”, agregaron.

Esto llegó a oídos de la propia China Suárez, quien no lo dudó y sin dar nombres salió al cruce y se defendió de las acusaciones de “copiona”. Primero adjuntó pruebas que evidenciaban que ella era fanática de Hello Kitty desde hace años. “No gasto tiempo, chicos. Estamos al pedo. No tengo nada más que hacer y leí los mensajes y dije ‘esta es la mía, voy a aprovechar’”, expresó, mientras de fondo se escuchaban a sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

La China Suárez evidenció que es fanática de Hello Kitty desde su adolescencia (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Acto seguido, compartió más evidencia: fotos de ella durante su adolescencia con un espejo, una toalla y una campera del personaje japonés. “Consíganse un problema honesto, uno. Con la cantidad cosas que pasan chicos. Creo que a todos nos gusta Hello Kitty, además”, sentenció.

A Wanda Nara le dieron a elegir entre La China Suárez y Evangelina Anderson y sorprendió a todos con su respuesta

Pero lo cierto es que la rivalidad entre las mujeres se revivió también la semana pasada. En el streaming Rumis, Juariu le preguntó a Wanda Nara: “Estás en el yate, tenés espacio para una sola persona. Vas en el medio del mar y te encontrás que de un lado se está ahogando Evangelina Anderson y del otro la China Suárez, ¿a quién salvas?”.

“¡Qué difícil!”, exclamó Wanda, mientras analizaba las opciones: “No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás”. Pero, fiel a su estilo, finalmente lanzó: “Hay algunas de ahí que se hunden solas después, así que yo las salvo y después la vida las hunde”. Si bien no eligió directamente a ninguna, sí aseguró que con Anderson volvieron a reunirse, puesto que sus hijos son grandes amigos y que hoy tienen “la mejor”.