El increíble cambio de Emma Vich a cuatro meses de la final de Gran Hermano

Emma Vich, quien alcanzó la fama como subcampeón de Gran Hermano 2023 (Telefe), dejó boquiabiertos a sus seguidores con un cambio de imagen que no pasó desapercibido. En un giro inesperado, se despidió de su característica cabellera para apostar por un estilo completamente diferente, que lo muestra casi irreconocible. De todas formas, esto no solo refleja una renovación estética, sino que también acompaña el inicio de un emocionante capítulo en su vida: el lanzamiento de su carrera musical.

Es importante recordar que el joven llegó a reality contando que era peluquero y estilista, una profesión que le permitió demostrar su creatividad y carisma, ganándose rápidamente la simpatía del público. Sin embargo, en su paso por la casa no solo mostró esta faceta profesional, sino que también dejó al descubierto otra de sus grandes pasiones: la música. Durante su estadía, Emma no dudó en compartir su talento, lo que dejó en claro su sueño de dedicarse a eso de manera profesional. Hoy, ese anhelo comienza a materializarse con el lanzamiento de “Química”, su nuevo sencillo, que ya está generando repercusiones y promete convertirse en un éxito.

Emma Vich cambió de estilo y sorprendió a sus seguidores (Foto: Instagram: @emmavichh)

En la portada y en las imágenes promocionales de su canción, Emma Vich no solo presentó su nueva faceta musical, sino que lo hizo acompañado de un cambio de imagen que marcó un antes y un después. Por lo que se pudo ver, el ex Gran Hermano dejó atrás su característica cabellera larga con reflejos rubios y optó por un tono más cercano al castaño oscuro. Además, sorprendió con un corte moderno, ya que se mostró rapado a los costados y con un flequillo hacia la izquierda, mucho más corto que el estilo que solía lucir meses atrás.

La letra de “Química”, el nuevo tema musical de Emma Vich

“Junta mis átomos para volverme a ver. Es algo trágico lo que tenemos, bebé. Calma mi pánico escénico, cuando subo al show me das el choque energético pa’ sentir calor. Mala mía seguir tu energía. Su mirada se me volvió adictiva. No encuentro nada igual, con esa iniciativa fuera de lo normal, con tocarlo se activa”, reza una de las estrofas del tema, que ya se hizo viral y le encantó a sus seguidores.

“Pero que chico más hermoso y guapo, te queda hermoso el look, te amo Emma”; “Bello, un fuego tu tema y vos con tus coreos también. Te amamos a seguir por más éxitos”; “Que obsesión que tengo con este tema, no paro de escucharla” y “Temazo Emma tiene todo tu estilo, lo escuché y es tal increíble. Brilla con tu talento a donde vayas… Arriba rey ICONIC”, fueron algunas de las reacciones más destacadas de la sección de comentarios de su publicación.

La publicación del nuevo tema de Emma Vich se llenó de comentarios de sus seguidores (Foto: Instagram: @emmavichh)

Por lo que dio a conocer en sus redes sociales, tendrá su primera gran presentación este 16 de noviembre en Córdoba, durante la Marcha Provincial del Orgullo, lugar en el que demostrará que está decidido a impulsar su carrera musical.