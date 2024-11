Yanina Latorre contó el presunto motivo por el que no convocaron a Marisa Brel para Gran Hermano

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para el inicio de una nueva edición de Gran Hermano (Telefe). Tras el éxito que tuvieron las dos últimas entregas, en las que resultaron ganadores Marcos Ginocchio y Bautista Mascia respectivamente, ahora los fanáticos se preparan para conocer a un nuevo grupo de participantes que vivirá en la casa. Sin embargo, en la previa se supo que en El Debate, el programa en el que se analiza el juego, habrá algunas modificaciones: Marisa Brel no estará en el panel y la reemplazará Marina Calabró. En medio de las repercusiones, Yanina Latorre habló al respecto y dejó entrever cuál habría sido uno de los motivos por los cuales la producción no convocó a la histórica panelista para el nuevo año del reality.

Marisa Brel junto a Bautista Mascia, el último ganador del reality (Foto: Instagram @marisabrel)

“Me llega uno de los motivos por el cual no la convocan a Marisa Brel”, dijo Latorre en la edición del miércoles de LAM (América). “Ustedes no sé si se acuerdan de que salió el año pasado en bastantes portales, que hubo un grupito de chicos, ex Gran hermano, que cuando salían de la casa, Marisa los llevaba a su casa y vivía un par de días con ellos y los quería enchufar a vender esas bebidas que vende ella”, enfatizó la panelista.

“Además, se ponía muy pesada con los camarógrafos y técnicos tratando de venderles esas bebidas que ella vende y eso no gustó a la producción”, sentenció Latorre. Tras la salida de Brel se confirmó que Marina Calabró tendrá una silla en El Debate de Gran Hermano.

Luego de que se hiciera pública la noticia de que no seguiría formando parte del programa, el miércoles por la mañana Marisa Brel habló con el programa de streaming Ángel responde (Bondi) y aseguró que la sorprendió que no la tuvieran en cuenta para formar parte del reality. Si bien dijo que “está todo bien”, deslizó que le comentaron que ella no veía el programa. “Justo yo, ¿a mí me van a decir que no veía el programa? Yo antes de ser panelista ya era fanática de Gran Hermano 1 y me encanta desarrollarlo como fenómeno social”, expresó la comunicadora.

“Trabajo mucho con el desarrollo personal y me parece que puede servir un buen análisis para reflexionar como uno se maneja en la vida y puede salirse de relaciones tóxicas. Tiene mucho que ver conmigo y tengo una percepción muy fuerte con la gente y puedo ponerme fanática de alguien porque me gustan sus valores o su estrategia o porque no me gusta su estrategia en otros casos”, reflexionó. “Voy a cumplir 55 el mes que viene y la verdad que a esta altura no me gusta que me hagan estas cosas...”, dijo con la voz entrecortada y aseguró que, lo que sucedió, le “pegó mal”.

En cuanto a su salida, negó que haya sido por los cruces que tuvo en el panel. “Yo me enfrenté a [Laura] Ubfal... con quien me tenga que enfrentar, me peleo, pero no es mi estilo; tal vez mi estilo no peleador, no conflictivo, no interesará. No sé chicos que pensar. Yo llamo. No tengo representante ni abuelita, no tengo ningún problema, no se me caen los anillos para llamar por teléfono”, sentenció.

Qué día vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

Tras el triunfo de Bautista Mascia, se supo que Gran Hermano tendría una nueva edición y quien confirmó la fecha de estreno fue su conductor, Santiago del Moro. Durante la entrega de los premios Martín Fierro - donde el programa ganó como mejor reality - el conductor celebró el gran rating que alcanzaron y reveló que “Gran Hermano vuelve a la pantalla de Telefe en los primeros días de diciembre de 2024″, reveló. Ahora los fanáticos cuentan los días para conocer a los nuevos participantes.