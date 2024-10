Santiago del Moro lanzó una primicia sobre Gran Hermano y aclaró el supuesto conflicto con Susana Giménez

Escuchar

A poco más de cuatro meses de la final de Gran Hermano 2023 (Telefe), en la que el cantante uruguayo Bautista Mascia se consagró ganador, Santiago del Moro se prepara con todo para conducir una nueva edición del reality que tiene en vilo a los argentinos. En las últimas horas, el presentador adelantó detalles y sorprendió a todos.

Santiago del Moro rompió el silencio sobre el supuesto conflicto con Susana Giménez (Foto: captura TV)

Pese a que nunca para, ya que durante todo el año conduce su programa radial El club del Moro (La100), el conductor ya está con la preproducción del ciclo de la casa más famosa del país. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta del inicio del mismo, sí aclaró que será a principios de diciembre. “Es un programa que necesita mucho el verano. La temporada pasada largamos el lunes 11 de diciembre y todavía está por confirmar”, expresó en diálogo con LAM (América TV).

Al escucharlo, el cronista Alejandro Castelo quiso saber cómo se imaginaba la nueva temporada. “Eso me parece piola de Gran Hermano, que la primera edición no tuvo nada que ver con la segunda, y esta tercera me parece que va por otro lado, también. Así que espero que a la gente le guste, uno le pone lo mejor, pero después no se sabe qué pasa del otro lado”, confió.

Susana Giménez se habría negado rotundamente a compartir su día con el comienzo de Gran Hermano (Foto: Instagram @gimenezsuok @santidel moro)

En ese sentido, el movilero le consultó si sintió molestia por algunas cuestiones que se decían, ya que estuvo en el foco crítico debido a supuestos favoritismos por ciertos participantes. “Es un programa que te expone mucho; además, es un programa que mueve pasiones. A mí no me enojó nada de todo esto, lo único que me molestó mucho es cuando empezaron con lo del perro, que había maltrato animal y todo eso (...) Me molestó porque amo a los animales y nunca permitiría que pase algo así”, se sinceró.

Castelo también indagó sobre los rumores de que Susana se habría negado a compartir un domingo por la noche con el reality. “Sería imposible los dos programas juntos un domingo”, dijo y lanzó una primicia: “De hecho, yo voy a ir a hacer algo a lo de Susana para Gran Hermano. Es una sorpresa, no sé cuándo... uno de estos domingos”.

Sin embargo, el periodista le repreguntó: “¿La idea no estaba de que se haga la transición, la despedida de Susana, y el comienzo de Gran Hermano, ese mismo día?”. “No, puede terminar uno y arrancar el otro, pero no el mismo día. Es imposible porque el programa de Susana dura más de una hora y pico y Gran Hermano con una hora u hora y pico no nos alcanza”, respondió.

Santiago del Moro recibió el Martín Fierro por Gran Hermano como "Mejor reality"

Sobre las instalaciones donde se llevará a cabo la nueva edición, mencionó: “Tenemos estudio nuevo, no lo sabe nadie. Ya se empezó a hacer, es distinto, tiene que ver con la logística del programa. Así que nos pasamos a otro estudio, Susana está en el otro”.

Por último, el cronista indagó si hay alguna sorpresa con relación a los participantes. “Para mí, lo importante es que estos participantes no pueden entrar a copiar a nadie. Si entran a copiar a algún participante, me parece que la misma gente los va a sacar”, contestó Santiago del Moro para cerrar.

