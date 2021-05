El increíble cambio de look de Martita Fort: pelo cobrizo y mucho rock

Marta Fort suele imponer tendencia con sus looks en las redes sociales, donde permanentemente interactúa con sus seguidores. La hija de Ricardo Fort se animó a un jugado cambio de color de cabello, pero también hizo lo mismo con su vestimenta, donde se la vio con outfits muy rockeros para acompañar su nueva apariencia.

Primero, la joven de 17 años cambió el color de su cabello y optó por un tono cobrizo que resalta sus ojos. En su cuenta de Instagram también se la vio con un look rockstar con pantalones engomados y un top en el mismo matiz.

En Instagram la joven se dejó ver con pantalones engomados y un collar que recuerda la frase que inmortalizó a su padre Instagram @MartaFort

La heredera de Ricky Fort también posó con un particular collar hecho exclusivamente para ella, que recuerda la emblemática palabra que inmortalizó a su padre. “Mi nuevo collar preferido: Maeameee”, escribió en esa red social.

En el último posteo de la joven, se dejó ver con un osado outfit que acompañó con un collar que, según dijo, fue hecho exclusivamente para ella. “Pa‘ pegarme a ti me sobran razones. Este collar me lo hicieron artesanalmente”, reveló en la imagen que sumó más de 58 mil likes y decenas de comentarios.

El osado cambio de look de Marta Fort, la hija de Ricardo Fort que revolucionó las redes sociales Instagram @MartaFort

En la fotografía se puede ver a la joven con un pantalón negro de tiro alto sostenido por tres tirantes a lo largo de la cadera. Una moda retro, al estilo motociclista, pero que hay que llevarlos con mucha actitud. A principios del 2000, se perfilaban como una de las tendencias, pero no tuvieron el suficiente despegue. Sin embargo, las chicas más fashion no dudaban en integrarlos a sus mejores looks.

La hija de “el emperador” completó el conjunto con un corsé negro, tipo top que selló con el collar de argollas ligeramente entrelazadas, armado especialmente para su contextura física, ya que va alrededor del cuello y la cintura.

LA NACION