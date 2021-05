Fabián Paz, el exsocio de Guillermina Valdes: “Ella tomó otro rumbo, no terminamos mal”

Durante siete años, Fabián Paz fue socio de Guillermina Valdes. Juntos, el diseñador y la modelo construyeron la tienda de zapatos Valdez, que hoy sigue en manos de ella. Intentando darle un nuevo rumbo a su carrera, actualmente el hombre experimenta como conductor y apuesta a su marca personal.

“Soy diseñador. Fui modelo y actor, pero me gusta el diseño”, explicó en una charla con Esto no es Hollywood (Mucha Radio FM 89.5), en donde contó además que ahora tiene su marca de accesorios.

Paz ganó popularidad por trabajar durante muchos años con la actual mujer de Marcelo Tinelli. “Trabajé siete años junto a Guille Valdes, con la marca de zapatos”. Pese a los rumores de conflicto entre ambos, el diseñador quiso dejar en claro que su relación con la jurado de “La Academia” sigue intacta. “No abandoné a Guillermina, ella tomó otro rumbo, a ella le gustaban las cremas. Seguimos hablando, no terminamos mal”, aclaró.

“Me parece divertida, está muy picante”, comentó sobre la participación de su amiga en el reality de eltrece. “Ella es así, muy hábil para manejar los medios, siempre la admiré. Puede ser más picante todavía, cuando se suelte va a ser más divertida. A ella no le interesa mucho la tele, pero está bueno que esté en el jurado”, remarcó.

Su paso por la televisión

Durante la semana, Paz conduce junto a Iliana Calabró Buen plan, un magazine que se puede ver por la pantalla de Net TV. “Aprendí a divertirme en la tele. Iliana es lo más, súper laburante. Estoy aprendiendo mucho. Por suerte se creó una química súper buena”, aseguró sobre este nuevo desafío.

“Lo más difícil es ser auténtico, parecerse lo más [posible] a lo que uno es”, reflexionó sobre los retos que impone la exposición mediática. “El malo en la tele siempre garpa, pero a mí no me gusta ir por ese lado. No me gusta ese lugar de la moda de criticar todo”, señaló.

El diseñador también intenta llevar el cambio a su trabajo. “La pandemia hizo que la gente cuidara más el bolsillo, la moda cambió. Yo hoy hago cosas sin temporadas, sin género”, explicó y sumó: “Ahora hay que comprar de manera inteligente y con Valdez hice eso, cosas más atemporales. Hay que invertir en algo que te dure”.

