Los extraños regalos que a Jujuy Jiménez le gustaría recibir de un hombre

Sofía Jujuy Jiménez confesó en la tarde del miércoles qué tipo de regalos espera que le haga un hombre que intente conquistarla. Y sus preferencias en este terreno fueron simples, pero sorprendentes. Es que nadie se esperaba la lista de obsequios que enumeró la modelo, todos relacionados al mundo de lo esotérico y de las cuestiones energéticas.

Jujuy Jiménez estuvo en el programa Es por ahí (América TV) y fue entrevistada por los conductores Guillermo Andino y Soledad Fandiño sobre qué tendría que tener un hombre que intentara conquistarla. “Me encantaría que supiera mi comida favorita. La humita está en mi top tres. También algo que tenga calabaza, o un buen asadito”, comenzó la modelo y conductora.

Los extraños regalos que espera Jujuy Giménez de los hombres. - Fuente: América

“Me gusta también que me saque la ficha en el sentido de que, por ejemplo, que me regale unas piedras, o sahumerio, o palo santo”, comenzó a enumerar Jiménez, que será una de las animadoras de La Academia de este año.

“Pensé que ibas a decir piedras preciosas”, la interrumpió Fandiño, con cierta sorpresa por lo que estaba mencionando la modelo. “No, no, piedras tipo el cuarzo, ¿entendés? -contestó Jiménez-. Una turmalina. Energía, energía”.

Más adelante, la conductora jujeña continuó con su listado: “Un juego de cartas del oráculo, me encanta tirar las cartas. Algo que tenga que ver con eso”. “Justo no traje mi péndulo hoy”, añadió Fandiño. “Tenés péndulo, me encanta”, replicó la modelo.

“Unas runas vikingas”, agregó, por su parte, Andino. “Me muero. Me vuelvo loca ¡Olvidate!”, se entusiasmó Jiménez.

Luego de hablar un rato de “limpieza energética”, la modelo y conductora continuó su descripción de lo que sería un hombre interesante para ella. “Me gustaría que escriba algo, que me diga qué le genero. O, por ejemplo, hacer jueguitos, como cuáles son las tres cosas que más y menos te gustan de mí”, añadió.

“Me gusta mucho eso, conocer al otro, que surja ahí, espontáneamente”, agregó Jiménez, que señaló que es importante lo físico, porque “todo entra por los ojos”, pero que a ella le gusta más el que llega “por la parla, el que activa, el que va y le mete garra a la situación. Actitud”.

Sobre el final de la charla, Jujuy Jiménez aseguró que en este momento se encontraba sola, pero que podía ser que hubiera alguien que esté interesada en ella. “He recibido regalitos”, confesó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project