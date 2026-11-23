Durante la emisión del sábado 21 de noviembre de La Noche de Mirtha (eltrece) Juana Viale recibió en la mesaza a Pablo Quirno, Roberto Funes Ugarte, Ignacio Ortelli y Rocío Marengo. En un momento del programa, tuvo un impensado cruce con la mediática cuando hablaban de los preparativos del primer cumpleaños de su hijo Isidro.

Luego de conversar acerca de temas políticos con algunos de los invitados, la conductora comenzó a hablar con Marengo y le consultó sobre su presente laboral y su rol al frente del ciclo Todo cocinado (El Nueve).

Rocío Marengo fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha el sábado 21 de noviembre (Fuente: Instagram/@marengorocio)

“A partir de que me enteré de que estaba embarazada, mi vida dio un giro. Encontré un camino divino, luminoso; estoy muy feliz, Isidro es un bebé muy simpático...”, expresó con emoción Marengo. En ese instante, Viale interrumpió: “¿Cuánto tiene, dos años?“.

“¡No! Ahora cumple uno, estoy organizando la fiestita", respondió Marengo y, acto seguido, empezó a dar detalles de su intención de celebrar a lo grande esa fecha. “Pero, ¿tanto para un año? Si después no se acuerdan de nada", opinó Viale tajante.

Las conductoras tuvieron un cruce al aire que no pasó desapercibido (Fuente: Instagram/@marengorocio)

Marengo se quedó en silencio unos segundos y contestó: “Bueno, pero a mí me gusta celebrar. Estoy contenta organizando la fiestita”. Tras ese impasse, la mediática describió cómo es su hijo, fruto de su relación con Eduardo Fort, nacido el 3 de diciembre de 2025: “Isidro es muy bueno. Tiene sus horarios, es divino”.