El insólito adorno de Evangelina Anderson en una de sus casas que sorprendió a todos

Evangelina Anderson volvió a la Argentina junto a Martín Demichelis y sus hijas, Emma y Lola, tras una etapa vivida en México por motivos laborales. Desde su regreso, la modelo retomó de a poco su rutina habitual y volvió a mostrarse muy activa en sus redes sociales. Sin embargo, no se quedó quieta y tomó rápidamente un avión hacia otras latitudes. Por más que no especificó exactamente dónde estaba, se mostró en un día totalmente de verano, en la calma de una de sus casas y compartió un adorno particular, que incluyó a Martín Demichelis.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la modelo e influencer compartió un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes se puede ver un insólito adorno que tiene en una de sus casas: una pequeña estatua en la que están representados ella y Martín Demichelis, como si se tratara de una versión en miniatura de la pareja. Como era de esperarse, el curioso detalle no tardó en generar repercusiones por lo inusual del objeto.

Evangelina Anderson sorprendió con una estatua personalizada junto a Demichelis (Captura: Instagram @evangelinaanderson)

En el breve video que compartió Evangelina, se puede ver el adorno en detalle: una pequeña figura decorativa que representa a la pareja abrazada, con gestos sonrientes y una actitud cómplice. El objeto, que parece hecho a medida, retrata a Evangelina y a Martín Demichelis en versión miniatura, con rasgos caricaturescos pero reconocibles. Sin dudas, la escena transmite ternura y humor a la vez, y se destaca por lo personalizado del diseño, que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Asimismo, Evangelina compartió otras imágenes de su familia disfrutando de unos días de descanso en una de sus casas, rodeados de naturaleza y en plena desconexión. En las postales se los puede ver en la pileta, relajados y compartiendo tiempo al aire libre, incluso tomando mates en el jardín.

Los días de descanso de Evangelina Anderson junto a su familia

“Antes que se levanten todos, mates, lectura y paz”, escribió la modelo en una de las historias en cuestión, dejando en claro que eligieron hacer una pausa en la rutina para disfrutar de tiempo en familia.