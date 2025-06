El “retoque” de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores: “Cambio total”

Evangelina Anderson no para de levantar revuelo mediante sus redes sociales. Desde que regresó a la Argentina junto a Martín Demichelis y sus dos hijas, Emma y Lola, la modelo poco a poco inició un proceso para recuperar la rutina que tuvo que abandonar en octubre, al mudarse a México por el contrato de su esposo como entrenador del club Rayados de Monterrey. En esa línea, expuso este fin de semana un radical cambio de look ante sus seguidores, que dio de qué hablar.

Desde las historias de Instagram, la exjurado de Los ocho escalones de los tres millones (eltrece) mostró que se reunió con su estilista y amigo, a quien le encargó un nuevo “retoque”. De ese modo, se animó a otro peinado, que consistió en un flequillo muy particular y también un cambio de color en el pelo.

Eva Anderson se tiñó de un tono castaño claro y aseguró que pretende volver al rubio (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

“¿Quién volvió a caer en tus garras? Rubia, rubia. Y vamos a más, más rubia”, manifestó Anderson frente al espejo mientras su estilista la peinaba. “La próxima es un cambio de look total”, insistió él.

Luego de ello, enseñó el resultado final y le agradeció a su amigo por el trabajo. De este modo, según indicó, en los próximos días volverá para alcanzar una tonalidad más clara y volverse plenamente rubia. Aspecto que ya tuvo en otras oportunidades.

Tras la sesión en la peluquería, Anderson salió de paseo con sus padres y fueron a visitar a una de sus entrañables amigas, Mariana De Melo. Por lo que dejó en claro que está decidida a reconectar con los vínculos más cercanos, después de nueve meses de vivir en el exterior.

Evangelina lució su cambio de look por la calle y aprovechó para salir de paseo con sus padres (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

El retoque de la modelo llegó en un momento especial, luego de que su hijo mayor, Bastian Demichelis, se tatuara el sábado en uno de sus ante brazos, un rostro dividido en dos. Por un lado, el de un tigre y del otro, el de su madre. En particular resaltó el color de los ojos celestes.

“Alguien se tatuó mis ojos… Desde chiquito me lo decías”, escribió Anderson en sus historias de Instagram, cuenta en la que acumula 3.7 millones de seguidores. Luego, Bastián replicó la mención de su madre y agregó: “Te amoooo”.

Después de unas horas, Evangelina también realizó una publicación en la que se la vio en el estudio de tatuajes al que asistieron posar junto al antebrazo de su hijo ya tatuado, lo que demostró la impactante similitud entre uno y otro. “Morí de amor @bastian_demichelis. Mis ojos. Una obra de arte”, señaló y mencionó al artista detrás del tatuaje.

El tatuaje que se hizo Bastián en honor a su madre (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Pero eso no fue todo. El gesto de su hijo la dejó tan impactada que la hizo remontarse a los primeros momentos de su vida juntos. Fue entonces cuando compartió una fotografía de cuando él era un recién nacido y ella lo bañaba en un fuentón. “Pero si esto fue ayer”, sostuvo junto a un reloj de arena y un emoji de una carita que sonríe con lágrimas en los ojos.

Cabe recordar que su primogénito no se mudó a México durante los meses que Martín Demichelis ofició como entrenador del club Monterrey. Si no que permaneció en Buenos Aires, ya que se desempeña como jugador de fútbol en las inferiores de River Plate. Por este motivo, es que a Anderson le es imposible no separarse de su hijo en todo momento e intenta a cada instante recuperar el tiempo perdido.