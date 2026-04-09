Evangelina Anderson mostró sus looks de playa en Miami: trajes de baño estampados, pañuelos y joyas

Evangelina Anderson aprovechó el fin de semana largo para pasar unos días de relax, sol y playa con amigas en Miami. Si bien la idea era descansar de la rutina, desconectar y recargar energías, fiel a su estilo no dudó en hacer partícipes a sus seguidores de lo que aconteció durante sus vacaciones. Compartió varias postales del viaje en las cuales modeló sus looks: desde trajes de baño de dos piezas con diversas estampas hasta cancheros pañuelos en la cabeza y lentes de sol.

“Unos días en Miami”, comentó la modelo en una publicación que hizo en su feed de Instagram, red social en la que acumula 4.2 millones de seguidores. Su itinerario incluyó horas de relax en la playa y la pileta de su hospedaje, paseos en auto por la ciudad y almuerzos y cenas en restaurantes. Como no podía ser de otra manera, no dudó en hacerse varias sesiones de fotos. En las imágenes que subió se la pudo ver con sus distintos looks de verano. Eligió trajes de baño de dos piezas con estampas estilo batik, una en violeta, rosa y azul y la otra en anaranjado, amarillo y marrón.

La modelo compartió fotos de su viaje a Miami (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Anderson subió fotos de sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Llevó varios modelos de trajes de baño con distintas estampas (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

También lució una bikini en color azul con lunares blancos, una de las tendencias de la temporada, y para complementar eligió accesorios a tono: aros, pulseras y collares, hasta pañuelos en la cabeza, collares, amplios sombreros y lentes de sol tanto en negro como en marrón. Asimismo, para una de las cenas usó un vestido de tirantes corto en color rosa claro con una delicada estampa floral.

Los pañuelos, los anteojos y las joyas fueron sus accesorios infaltables (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Anderson pasó sus días entre la playa y la pileta con visitas a restaurantes y paseos por la ciudad (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Para una de las cenas lució un vesido corto en color rosa con una estampa floral (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Justo antes de irse de vacaciones, Evangelina Anderson estuvo en LAM (América TV) y contó por primera vez el dramático momento que vivió una de sus hijas cuando se mudaron a la Argentina y su exmarido Martín Demichelis ganó su primer Superclásico como director técnico de River: “La agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar gritándole: ‘Aguante Boca’. Sufrió un hecho de bullying fatal”.

Evangelina Anderson contó el violento episodio que vivió su hija cuando Demichelis era técnico de River

Ella recién se enteró cuando la fue a buscar de la escuela. La vio llorar y la llevó directo al hospital. “Fue todo muy traumático y me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? Yo no tengo la culpa del trabajo de papá’. A mí eso me destruyó, como familia nos mató esa situación“, admitió, visiblemente sensibilizada.