El insólito blooper del contador en los Martín Fierro de Cable 2026

En los Martín Fierro de Cable 2026 se intentó implementar un sistema de conteo para que los ganadores pudieran hablar lo justo y necesario al aire. Sin embargo, en medio de la transmisión, debió ser dado de baja tras generar un momento incómodo.

La explicación del sistema fue dada a conocer por Marina Calabró y Sergio Lapegüe, los conductores elegidos para este evento que reunió a personalidades destacadas del mundo de la televisión por cable. “Antes de arrancar, Sergio, si te parece, tenemos novedades que comunicar porque estamos implementando un sistema de cuenta regresiva para los agradecimientos”, comenzó la periodista para explicar el proceso; a lo que su colega sumó: “Atención con esto porque va a ser muy importante. Los ganadores van a tener solo 45 segundos para poder hablar, para poder agradecer. La idea es poder darle ritmo a la ceremonia”.

“Si son vivos, le agradecen a mamá, a papá, al perro, a algún amigo, el vestido y les digo que les sobran cinco segundos por lo menos”, lanzó Marina para tratar de ponerle humor a la secuencia. Además, a los 35 segundos, para avisarles a los ganadores que se les cortarían su micrófono en breve, les iba a aparecer en monitores ubicados alrededor del escenario un conteo extra en color rojo.

A los de Paso a Paso les cortaron el audio

Aunque las indicaciones fueron tomadas a rajatabla por los primeros ganadores que pasaron por el escenario, cuando llegó el turno de los integrantes de Paso a paso, el programa que se llevó la estatuilla a Mejor programa de deportes, el discurso se estiró más de la cuenta y el audio fue cortado de forma abrupta, lo que generó una situación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“La verdad que muchas gracias, ha sido una sorpresa. Muchas gracias APTRA, muchas gracias TyC Sports por darnos las mejores condiciones para trabajar. Un programa que lleva 24 años al aire. Se ha transformado en un clásico de la televisión no solo en el mundo del fútbol. Nuestra frase es: ‘La fecha no termina hasta que sale Paso a paso’. Y es el primero después de 24 años. Pero principalmente quiero aprovechar para agradecerles a los cronistas, porque este programa se hace con la gente que está detrás de cámara; los cronistas, los mejores. Los cámaras, que sacan las mejores...“, exclamó el conductor Gustavo Lombardi antes de que su micrófono se apagara y la cámara lo desenfocara lentamente.

Finalmente el contador fue desactivado

Debido a este mal momento al aire, Marina Calabró tuvo que anunciar pocos minutos después que el contador había sido desactivado por pedido de la producción y los ganadores. “Hemos desactivado el contador, por lo que veo. Me parece que fue una buena decisión. No se abusen. Pero hasta ahora venimos espectacular”, exclamó la conductora para salvar el bochornoso momento al aire.

Sin embargo, esa no fue la única vez que hizo una advertencia, porque a medida que avanzó la transmisión tuvo que repetir lo mismo cada vez que veía que algún discurso duraba un poco más de lo esperado. De esa manera, aseguró que el contador iba a regresar si no se portaban bien.