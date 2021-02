El insólito error de Friends que desconcertó a los fanáticos de la serie

Pasaron 17 años desde la última emisión de Friends y los fanáticos de la serie cada tanto viralizan detalles que pudieron haber pasado desapercibidos en aquel entonces, pero que hoy salen a la luz gracias al revival en los distintos servicios de streaming. Esta vez, descubrieron un insólito error en uno de los personajes de la comedia.

Se trata del padre de Ross y Mónica Geller, quien en un episodio de la octava temporada fue reemplazado por una persona completamente diferente. Así, los devotos de la serie que duró más de 10 años en la pantalla chica se percataron de que Jack Geller, interpretado por Elliott Gould, no tuvo continuidad en su papel y tuvo que ser sustituido en una escena del episodio “The One in Massapequa”.

Los padres de Ross y Mónica Geller, Jack y Judy en la serie Foto: Netflix

En la escena del episodio 18 de la octava entrega, mientras Ross charla con sus padres durante su fiesta de aniversario, se puede ver entre toma y toma que Gould no estuvo presente durante toda la grabación. En su lugar, aparece un actor suplente bastante diferente en aspecto. No solo difiere en altura, sino también en vestuario -usa saco y corbata distintos- y hasta lleva lentes.

¿Por qué recién ahora se advirtió este cambio? Una explicación es que cambió la proporción de lo que se ve de la filmación en la pantalla, luego de que el material fuera transmitido en plataformas como Netflix.

En la toma dos se puede ver a quien sería el suplente de Jack quien hace el papel de padre Ross Foto: Netflix

En los años 90, los programas se filmaban en una medida de proyección 4:3, que era el estándar de las pantallas de la época. Ahora, con pantallas más amplias de 16:9, los espectadores puede ver una imagen más abierta de las tomas y se revelan elementos que no deberían ser mostrados.

