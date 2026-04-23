El nuevo documental de Netflix sobre Yiya Murano que desmiente la teoría del cianuro en las masitas

En los últimos años, el auge del true crime no solo conquistó a audiencias de todo el mundo, sino que también comenzó a poner el foco en algunos de los episodios más impactantes de la historia criminal argentina. En ese contexto, este jueves 23 de abril Netflix sumó a su catálogo el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té, una producción que revive uno de los casos más estremecedores del país y busca arrojar nueva luz sobre la figura de la llamada “envenenadora de Monserrat”, desarmando además uno de los mitos más instalados en torno a su accionar y su método para asesinar a sus víctimas.

El documental dirigido por Alejandro Hartmann se adentra en uno de los aspectos más controvertidos del caso Yiya Murano: el supuesto método que utilizaba para asesinar a sus amigas, con quienes mantenía deudas económicas. Todo tomó un giro clave tras la autopsia de Carmen Zulema Del Giorgio de Venturino, la última víctima, donde se confirmó la presencia de cianuro. Este hallazgo despertó sospechas que llevaron a la Justicia a exhumar los cuerpos de Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala, ambas vinculadas a Murano y fallecidas en circunstancias similares.

La producción pone en duda el mito de las masitas envenenadas (Foto: Netflix)

Los estudios forenses también detectaron rastros de cianuro en sus organismos, reforzando la hipótesis de un patrón común: las tres mujeres habían compartido un té con Murano antes de morir. Sin embargo, con el paso del tiempo, se instaló en el imaginario colectivo la idea de que el veneno había sido colocado en las masitas. Lejos de esa versión, especialistas sostienen que lo más probable es que el cianuro haya sido introducido en los saquitos de té, ya que su sabor amargo podía disimularse mejor de esa manera.

El eje del documental: su pasado criminal y su construcción mediática

El documental de Netflix narra el caso Yiya Murano con nuevos datos (Foto: Netflix)

El documental pone el foco en reconstruir la figura de Yiya Murano más allá del mito que la rodeó durante décadas. En plena Argentina de fines de los años 70, la mujer envenenó a sus amigas para ocultar una serie de estafas económicas, dando origen a uno de los casos más oscuros de la historia criminal del país. Sin embargo, con el paso del tiempo y ya en libertad durante los años 90, supo reinventarse mediáticamente y convirtió su historia en espectáculo, ganando notoriedad en los sets de televisión gracias a su carisma, su humor y su particular desparpajo, elementos que muchas veces opacaron el dolor de las familias de las víctimas.

Martín Murano aporta su testimonio para contar la otra cara de la historia (Foto: Netflix)

En ese sentido, la producción también le da un lugar central a la voz de su hijo, Martín Murano, quien busca desmontar esa imagen construida en los medios y mostrar una cara más cruda de su madre. A través de su testimonio y el de otros entrevistados, entre ellos periodistas, especialistas y allegados a las víctimas como Horacio Romeo, Virginia Messi, Osvaldo Bazán y Mariana Olivera Venturini, el documental intenta ofrecer una mirada más profunda y compleja del caso, alejándose del relato superficial para recuperar la dimensión real de los hechos.