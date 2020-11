El inspirador discurso de Jennifer Lopez al recibir el premio People's Choice

La cantante y actriz recibió el reconocimiento del público como Ícono del año 2020 y apuntó en su discurso a que todas las niñas del mundo, sin importar su origen, se atrevan a lucar por sus sueños Crédito: Captura de video

16 de noviembre de 2020 • 12:37

La actriz, cantante y empresaria Jennifer Lopez, de 51 años, recibió este domingo el galardón como Icono del año 2020 en los E! People's Choice Awards, un premio en que el público vota a sus artistas favoritos. Al subir al escenario para recibir la estatuilla, la estrella de origen latino dio un inspirador discurso en el que se refirió a las enseñanzas que dejó la pandemia y en el que también les habló a las niñas de todo el mundo para que se atrevan a seguir sus sueños.

Visiblemente emocionada al tomar el premio "de la gente", J Lo agradeció y luego leyó en la base de la estatuilla la plaqueta del año "2020" y comenzó a reflexionar. "Este 2020 fue como una broma, ¿verdad? -comenzó la artista-. Antes de este año estábamos obsesionados con ganar este premio y enfocadas en quién vendió más discos o entradas en los recitales. Pero no pasó eso ahora".

"Este año fue el gran nivelador. Nos mostró qué cosas importaban y qué cosas no. Aprendimos a ayudarnos, a amarnos, a ser más amables entre nosotros. Y a entender la importancia de la conexión, del contacto humano", agregó.

"A veces, cuando estoy muy cansada o caída, como estuvimos muchos de nosotros este año, mi familia, mis amigos, mis pequeños y mis fans, ustedes, son los que me levantaron. Y estoy muy agradecida de tenerlos en mi vida", dijo la actriz.

La actriz sacó conclusiones sobre las enseñanzas que le dejó este año 2020 que, para ella, "fue como una broma" Crédito: Captura de video

Más tarde, en su discurso, que duró unos cinco minutos y que le dio tiempo para hablar de diversos temas, López se refirió a su vida como artista, centrada en llevar felicidad a los demás. "De ser una niña en el Bronx, en Nueva York, llegué a tener el privilegio de actuar en algunos de los escenarios más grandes del mundo. Incluso este año estuve en el Super Bowl. En todo ese recorrido vi y aprendí mucho, y todavía sigo haciéndolo", dijo.

"Como latina y como mujer, tenemos que trabajar el doble de duro para tener oportunidades. A veces mis grandes sueños y mis ambiciones ponían nerviosa a la gente que me rodeaba -reflexionó J Lo-. 'Sos bailarina, no podés ser actriz'. 'Sos actriz, ¿cómo vas a ser cantante?' 'Sos una artista, no te van a tomar en serio como mujer de negocios'. Cuanto más decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo".

Luego, la cantante de "Let's Get Loud" dirigió una arenga a las chicas para que sigan sus deseos. "La verdadera medida del éxito consiste en inspirar a las niñas de todas las edades, de todos los colores, de todo el mundo para que sepan que pueden hacer tantas cosas como quieran, y que se sientan orgullosas de quiénes son, sin importar el lugar de donde vengan", señaló.

Crédito: E! Entertainment/NBCU Photo Bank

"Quiero que sepan que sus sueños están limitados solo por su imaginación, por su determinación y su voluntad de nunca darse por vencidas", finalizó la artista, siempre en un tono de contenida emoción.

J Lo recordó sus orígenes y saludó a su "gente latina". "Donde quiera que esté o donde quiera que vaya, los tengo presentes siempre y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi amor y todo mi corazón".

En la conclusión, la artista dejó otra de sus reflexiones: "Y recuerden, la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre".