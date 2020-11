Se entregaron los People's Choice: los premios de Hollywood que elige el público

Jennifer Lopez, la elegida del público para recibir el premio a la trayectoria Crédito: E! Entertainment/NBCU Photo Bank

16 de noviembre de 2020

Anoche, en Los Ángeles se celebró la entrega de los E! People´s Choice Awards, los galardones que cada año le dan al público la posibilidad de elegir a sus artistas favoritos. Con un perfil bastante distinto del resto de los premios que reparte la industria de Hollywood. Los más de mil millones de votos que según el canal E!, organizador del evento, se recibieron este año demostraron las ganas de la audiencia por hacer conocer sus elecciones y celebrar a sus favoritos.

Demi Lovato fue la conductora de la entrega de los premios 2020 E! People´s Choice Awards Crédito: E! Entertainment/NBCU Photo Bank

Así, en la fiesta que condujo la cantante Demi Lovato, como película del año fue elegida Bad Boys para siempre, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, mientras que la comedia cinematográfica fue El stand de los besos 2 cuya protagonista, Joey King, se quedó con la estatuilla para la estrella de la comedia de 2020.

Unidos Crédito: Disney

En un año especialmente complicado para el cine, otras ganadoras del rubro incluyeron a Hamilton (mejor drama) y Mulan (mejor película de acción, que en la Argentina estará disponible desde el 5 de diciembre), que se estrenaron en Disney+ sin pasar por los cines. El film elegido en la categoría familiar, fue Unidos, la película de Pixar que se estrenó los primeros días de marzo justo antes que las salas de todo el mundo comenzaran a cerrar sus puertas a raíz de la pandemia.

Halle y Chloe Bailey, el dúo que aportó su música a la ceremonia Crédito: E! Entertainment/NBCU Photo Bank

En la ceremonia que contó con las actuaciones de Justin Bieber y el dúo Chloe X Halle, Jennifer Lopez fue reconocida con el galardón People's Icon que celebra la trayectoria de artistas multidisciplinarios como ella.

Ellen Pompeo recibió el premio a la estrella televisiva y su serie, Greys Anatomy fue consagrada como el programa del año Crédito: E! Entertainment/NBCU Photo Bank

Entre los ganadores televisivos el premio a la mejor serie de 2020 se lo llevó Grey's Anatomy y Ellen Pompeo, su actriz principal, fue elegida como la estrella televisiva del año. Como mejor drama ganó Riverdale y Cole Sprouse, uno de sus protagonistas, se quedó con el premio a estrella masculina de la TV mientras que entre las comedias la triunfadora estuvo Yo, nunca, la serie de Netflix creada por Mindy Kaling que ya tiene segunda temporada confirmada.

Mandy Moore en la ceremonia de entrega Crédito: E! Entertainment/NBCU Photo Bank

Y para no dejar a nadie sin su premio en la categoría de estrella en drama ganó Mandy Moore por su papel en This Is Us; Sofia Vergara fue coronada como la estrella cómica de 2020 y Ellen DeGeneres recibió el beneplácito del público, después del complicado año que tuvieron ella y su programa, con el galardón a la conductora de programa vespertino de 2020.

BTS, los favoritos del público Fuente: Archivo - Crédito: Matt Sayles / Invision / AP

En cuanto a los premios musicales, los fanáticos de BTS, la banda de K-Pop, hicieron valer su volumen y alcance en las redes y eligieron a los artistas de Corea del Sur en las categorías de mejor grupo, mejor canción ("Dynamite"), mejor disco (Map of the Soul:7) y mejor video. Por otro lado, Justin Bieber ganó como artista masculino del año y Ariana Grande como mejor artista femenina mientras que Becky G. fue elegida como la artista latina de 2020.

