Moria Casán contó que lleva un duende en su auto y reveló qué deseos le concede: “Yo lo llamo Mecho”

Moria Casán siempre está dispuesta a transgredir y a generar revuelo en el ambiente del espectáculo, tanto con sus proyectos como con sus palabras. Actualmente, la One se encuentra como protagonista de una versión libre de Julio César, de Shakesperare, en el teatro El Plata del barrio de Mataderos. En ese contexto, al hablar de “lo angelada” que es esa obra y en esa sala, la diva reveló que siempre lleva en su auto un duende que bautizó “Mecho”, que le concede un deseo muy particular.

Casán tuvo una charla muy extendida el viernes pasado con Cristina Pérez, en Radio Rivadavia, y entre otras cosas, habló de cómo disfruta de la obra Julio César, una versión libre de la pieza de Shakespeare dirigida por José María Muscari, que se lleva a cabo en un teatro del Complejo Teatral Porteño, El Plata, que fue remodelado recientemente y que está en el barrio porteño de Mataderos.

“Lo que pasa en Mataderos es muy loco”, había anticipado la diva en un momento de la entrevista, un concepto que amplió un rato más tarde, cuando declaró: “Mataderos es una fiesta, y esa cuadra donde yo estoy que es Juan Bautista Alberdi al 5765 tiene una cosa loquísima”.

A continuación, la One reveló: “Yo creo mucho en los duendes”, y luego, contó su experiencia personal: “El primer día me voy (al teatro) con un duende que yo llamo ‘Mecho’, que lo llevo siempre en el coche, como voy con ‘la Mecha’ (en referencia a la marca de su auto, Mercedes Benz), este me hace abrir todas las barreras rápido y todo”.

“Yo le digo: ‘Mecho, actuá' y él actúa”, continuó la diva, como la cosa más natural del mundo, y agregó, para retomar el tema de la sala teatral: “Hay una casa de duendes al lado del teatro, con duendes gigantes y de todo, que no se puede creer. Y hay una verdulería enfrente, que muy pocas veces vi algo tan maravilloso. Todo resurge en el barrio, es brutal, es espectacular todo”.

Estreno de Julio César en el Teatro San Martín, con Moria Casán como protagonista Carlos Furman

Finalmente, Moria Casán invitó a Cristina Pérez a que fuera a ver Julio César, y le recomendó: “Y no te pierdas la previa, empieza a las cinco en punto, hay música, el cine teatro El Plata está remodelado, es una fiesta todo lo que se vive”.

Moria Casán protagoniza Julio César, de William Shakespeare, en versión libre de José María Muscari Gentileza

En efecto, las funciones de Julio César se presentan todos los sábados y domingos a las 15 horas en el mencionado teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires. “Quiero agradecer a la gente del Teatro San Martín, a Muscari que me convocó, al elenco glorioso, a la producción, que es todo muy angelado”, finalizó.

En la misma entrevista, un rato antes la One había realizado otra picante declaración cuando su entrevistadora la puso en un grupo con otras divas del espectáculo, Susana Gimenez y Mirtha Legrand: “Te pido por favor, no me compares con Susana ni con Mirtha porque me devaluás. Soy una artista transgresora, no me quedo en un lugar de tranquilidad. Yo las respeto a ellas, pero estoy harta de que me comparen. Yo soy más que una diva, mucho más, yo sería una outsider del sistema”, aseguró.