La salud de Carlos “La Mona” Jiménez preocupa a sus fanáticos. Según declaró Carli, hijo del cantante, su papá sufrió un “principio de ACV [accidente cerebrovascular]” y por ese motivo se encuentra internado en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba desde el 23 de agosto. Si bien sigue en observación, ya presentó mejorías y emocionó a todos cuando abrió su corazón y compartió un recuerdo de su infancia.

El 26 de agosto en una de sus visitas, Natalia Jiménez, la menor de las hijas del ídolo del cuarteto, grabó la conversación que tuvo con él y compartió el momento en su cuenta de Instagram. En el clip, con los recuerdos a flor de piel, se lo puede escuchar conmovido al hablar de su infancia.

La Mona Jiménez se emocionó al recordar un momento de su infancia

“Tenía un pozo ciego. No sabía que existía un baño. Yo siempre de cuclillas para hacer mis necesidades, en la casa de mi abuela y en mi casa. No sabía lo que era un baño”, relató Jiménez al referirse al difícil contexto económico que vivió durante sus primeros años de vida.

Luego explicó el instante en que junto a sus papás y sus hermanos se mudaron una vivienda con otras comodidades “Mi papá nos dijo ‘nos dieron la casita porque cumplí 20 años en la empresa, como soy uno de los que más trabajó, me tocó una casa que tiene 2, 3 dormitorios, hay un baño, una cocina y un patio al fondo’. Mi papá ahí puso árboles frutales y un gallinero. Yo me asombré cuando vi la pieza mía porque era grande, era como la habitación donde estábamos durmiendo todos en la cocina. Yo tenía 6 años y cuando llego me asombré, después me mostraron el living/comedor y la cocina, pero lo que no entendía qué era fue cuando me mostraron el baño”, sostuvo, ante la mirada atenta de Natalia, quien rompió en llanto al escucharlo.

“Mi papá me dijo ‘este es el baño, donde vos vas a hacer tus necesidades, te vas a poder sentar y esto es para que te laves’. Mi mamá me bañaba ahí en invierno, con agua caliente y me pasaba una esponja abajo de los brazos, en la cabeza, en todos lados. Hacía mucho frío en invierno”, continuó.

Hacia el final del relato, habló sobre lo que sintió al momento de conocer lo que era una ducha y lo que representó. “‘¿Qué es esto?’, dije. Bueno, cuando vi el baño me metí en la ducha y me metí con ropita que tenía y todo porque era verano. Abrí la canilla y me metí abajo del agua fría. Fue muy hermoso, fue lo más lindo que tuve en mi vida haber conocido un baño”, concluyó.

La Mona Jiménez a los 4 años (Foto: Gentileza ElDoceTV)

Hacia el final de su relato, el músico también se quebró y se fundió en un abrazo con su hija. “No llores, viejo”, le dijo ella conmovida. “Mi papá me enseñó a bañar, pero no voy a olvidar eso, lo más lindo es que conocí cuando conocí un baño. Viste que no me encontraba, ahí lo encontré, al Carlitos cuando era chico’, sumó.

En la descripción del clip, Natalia expresó: “Disfruto de tu simpleza, de tus ojitos llenos de lágrimas, ese ratito juntos en mi corazón para toda la vida”. Tras escuchar sus palabras, miles de fanáticos reaccionaron en la publicación y se sumaron a la ola emotiva a través de un sinfín de mensajes.

“Nati y sus lágrimas somos todos. Fuerza Carlos, se merece todo lo que está bien”; “Esas pequeñas, grandes y simples cosas de la vida de nuestros viejos, que quisiéramos que fueran eternos, que quisiéramos cuidarlos como niños. Valen oro… Bendiciones” y “Lo que lloré con este video”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Con más de 14.000 “Me Gusta” y los mejores deseos de una pronta recuperación, ahora los fans de ‘la Mona’ esperan noticias favorables sobre su estado de salud.