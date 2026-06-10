Josefina Pouso compartió una foto desde el quirófano y causó incertidumbre sobre su salud

Josefina Pouso generó incertidumbre entre sus seguidores el martes a la noche, luego de publicar en las historias de Instagram diferentes fotos desde el quirófano a modo de storytelling. Luego, contó cómo se encuentra.

Josefina Pouso mostró un storytelling de camino al quirófano (Fuente: Instagram/@josefinapouso)

La panelista de Desayuno Americano (América) escribió un mensaje por partes en cada imagen que subió. “Lista, preparada, ya”, indicó Pouso. En la primera foto se la ve en el auto de camino al Sanatorio Anchorena, luego una segunda en dirección al consultorio de su cirujano y una tercera en la que apareció con un mameluco.

Pouso contó que la operación salió bien y se encuentra estable (Fuente: Instagram/@josefinapouso)

A continuación, Pouso agregó una historia en silla de ruedas junto a su cirujano, el doctor Alejandro Druetto, especialista en traumatología, cirugía de cadera, rodilla, percutánea de juanetes, columna, técnica mini invasiva en cadera y revisión de prótesis.

Josefina Pouso con su cirujano y el dato sobre a qué operación se habría sometido (Fuente: Instagram/@josefinapouso @drdruetta)

Hacia el final de la secuencia de imágenes, la panelista confirmó: “Estamos bien los 33″, y así llevó calma a sus seguidores. Aunque eligió no dar detalles de la operación a la que se sometió, desde sus redes sociales Druetto indicó que en la jornada del martes realizó una cirugía de rodilla bajo artroscopia.