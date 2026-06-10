Josefina Pouso compartió una foto desde el quirófano y causó incertidumbre sobre su salud
La periodista hizo públicas una serie de imágenes de camino a una sala de operaciones y causó misterio entre sus seguidores; qué le pasó
- 2 minutos de lectura'
Josefina Pouso generó incertidumbre entre sus seguidores el martes a la noche, luego de publicar en las historias de Instagram diferentes fotos desde el quirófano a modo de storytelling. Luego, contó cómo se encuentra.
La panelista de Desayuno Americano (América) escribió un mensaje por partes en cada imagen que subió. “Lista, preparada, ya”, indicó Pouso. En la primera foto se la ve en el auto de camino al Sanatorio Anchorena, luego una segunda en dirección al consultorio de su cirujano y una tercera en la que apareció con un mameluco.
A continuación, Pouso agregó una historia en silla de ruedas junto a su cirujano, el doctor Alejandro Druetto, especialista en traumatología, cirugía de cadera, rodilla, percutánea de juanetes, columna, técnica mini invasiva en cadera y revisión de prótesis.
Hacia el final de la secuencia de imágenes, la panelista confirmó: “Estamos bien los 33″, y así llevó calma a sus seguidores. Aunque eligió no dar detalles de la operación a la que se sometió, desde sus redes sociales Druetto indicó que en la jornada del martes realizó una cirugía de rodilla bajo artroscopia.
Otras noticias de Celebridades
“No tenía por qué morir”. Hechizó a la TV y tuvo un éxito descomunal, pero un diagnóstico tardío selló su final
Cuenta regresiva. Shakira mostró cómo se preparó para el show de inauguración del Mundial: “Estamos listos”
Junto a su lado hace 25 años. Quién es Gastón Daus, el amigo del Indio Solari que compartió su última foto
- 1
Hackearon las pantallas del Obelisco: qué hay detrás de la manifestación que paralizó por una hora el centro porteño
- 2
El desgarrador mensaje de Javier Caumont a María Rosa Fugazot: “Te amé siempre, mamita, soportando enojos de papá por injusticias”
- 3
Profundo y sensible: así es la versión local de Billy Elliot, el musical que se convierte en un gran espectáculo
- 4
En fotos: de Marcela Tinayre a Isabel Macedo, los famosos disfrutaron de la función de prensa de Billy Elliot