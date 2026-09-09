El llanto desconsolado de Marina Calabró en vivo al recordar a Chiche Gelblung

La muerte de Chiche Gelblung este miércoles a los 82 años generó gran conmoción en el espectáculo y el periodismo argentino. Tras la noticia, varios famosos fueron los que expresaron su pesar y Marina Calabró fue una de ellas. En vivo en la emisión diaria del ciclo televisivo Primicias YA (América TV), la conductora no pudo contener el llanto.

La muerte de Chiche Gelblung este miércoles a los 82 años generó gran conmoción en el espectáculo y el periodismo argentino Rodrigo Néspolo

Luego de que la producción del programa que lleva adelante junto a Luis Ventura reprodujera el informe con las repercusiones del fallecimiento del periodista, las cámaras dejaron ver el rostro lleno de lágrimas de Calabró, quien inmediatamente expresó: “No quería llorar, perdón”. Acto seguido, el periodista agregó: “Pero hay que hacerlo; la lágrima califica y cuantifica el cariño o lo que moviliza la figura o la historia que te toca contar. Yo lloré toda la mañana”.

“Yo no había llorado”, se sinceró Marina. Ante la duda de sus compañeros de qué era lo que le removía, comentó: “Porque primero es una persona que me dio una oportunidad cuando yo era subnadie, o sea, nadie me conocía, casi que no había hecho ningún trabajo formal, más allá de alguna participación en el viejo Nuevediario y no mucho más... Recién arrancaba, primeros meses en FM News, pero era una columnista de dos veces por semana”.

Marina Calabró lloró desconsoladamente al referirse al periodista (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Y él me llamó para hacer un programa y nos puso a sus periodistas, que la mayoría eran sus productoras, en un rol protagónico y armó una redacción. Y para mí que me citara Chiche Gelblung en Tabac para ofrecerme un laburo son esas cosas que no te las olvidás nunca más”.

Con la voz entrecortada, Calabró indicó: “Me llamó en persona... Creo que una de las cosas que más valoré de él es que no lo intermedió. En esa época yo era nada más ni nada menos que la hija de Juan Carlos Calabró y medio como que todo el mundo que me llamaba para laburar era a través de mi viejo”.

En ese sentido, recordó qué fue lo que más aprendió del conductor: “Me enseñó que de lo que se trata es de respetar al público y entender quiénes están del otro lado”.