Marina Calabró estalló en llanto al hablar de Tini: “¿Sabés lo que es para una hija encargarle una auditoría a su viejo?"

Una extraña secuencia ocurrió este jueves al aire de América TV, cuando una transmisión normal terminó con el llanto de su conductora. Marina Calabró no pudo contener las lágrimas en medio de la presentación de una información sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, y tuvieron que pedir el corte.

Tini Stoessel y su papá, Alejandro, en tiempos felices (Foto: Telefe)

La escena al aire dejó al descubierto el costado más vulnerable de la periodista al ponerse en la piel de la cantante. Tras repasar los puntos clave de la auditoría —que apuntan a un manejo dudoso de las finanzas, aunque desligan totalmente a la artista de cualquier falta—, Marina analizó lo doloroso que resulta dar un paso de esta magnitud en el seno familiar. “Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar”, sostuvo.

Sin poder ocultar su conmoción, la conductora fue más allá e invitó a dimensionar la gravedad del quiebre entre padre e hija: “¿Sabés lo que es para una hija encargarle una auditoría a su viejo? Decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita”.

El llanto desconsolado de Marina Calabró (Foto: Captura TV)

A su vez, Luis Ventura también invitó a ponerse en los zapatos del productor y empatizó con la dramática encrucijada personal que le toca atravesar: “¿Y sabés lo que es para un viejo ir a acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana? Porque en la heladera no tenés guita y porque no tenés un peso. Porque no tenés futuro, porque tus hijos crecen y no tienen lo que vos querés darle. Eso también es angustia. Eso es tristeza”, lanzó.

Aquellas palabras desestabilizaron a Calabró, quien compartió un firme análisis sobre la dinámica y el sostén en los momentos de crisis: “Las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles”.

El tono del debate cambió drásticamente al hacerse evidente que la conductora estaba totalmente quebrada. Ante el asombro del equipo, justificó su sensibilidad vinculándola con el recuerdo de Juan Carlos Calabró, su padre, quien falleció en 2013: “No quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar”.