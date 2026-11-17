Estefi Berardi atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida mientras espera la llegada de su primer hijo, Vincenzo. En medio de los preparativos para recibir al bebé, la panelista decidió organizar un baby shower rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La celebración estuvo marcada por una ambientación delicada, una propuesta gastronómica variada y diferentes actividades que hicieron de la jornada un encuentro inolvidable.

A través de sus redes sociales, la futura mamá compartió imágenes y videos del festejo, en los que dejó ver algunos de los detalles de la organización. Para la ocasión, eligió un look en tonos celestes, en sintonía con la decoración del evento, donde predominaron los colores pasteles y los elementos personalizados con el nombre de su hijo.

Las mesas estuvieron cuidadosamente preparadas con arreglos decorativos, souvenirs y distintos detalles pensados para los invitados. Además, la celebración contó con una amplia variedad de opciones gastronómicas, entre las que se destacaron una estación de sushi, tacos y diferentes preparaciones dulces.

Así fue la exclusiva celebración de Estefi Berardi antes de la llegada de Vincenzo: sushi, baile y regalos (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

Sin embargo, más allá de la ambientación y la comida, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la alegría de los presentes. Durante el encuentro hubo música, baile, juegos y actividades grupales que invitaron a los familiares y amigos a participar de distintos momentos dedicados al bebé que está en camino.

En una publicación de su cuenta de Instagram, Berardi explicó por qué había decidido organizar el festejo antes de llegar a la etapa final del embarazo. “Arrancando el Baby shower de Vince y yo muerta de amor. Ya siento que fue una buena decisión hacerlo casi de 6 meses en vez de a los 8 porque si ya me duele la lumbar ahora, no me quiero imaginar en dos meses”, escribió junto a una imagen de la celebración.

La panelista organizó una celebración especial cuando transitaba casi seis meses de embarazo (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

De esta manera, la panelista reconoció que prefirió adelantar el encuentro para poder disfrutarlo con mayor comodidad, especialmente por las molestias físicas que ya comenzó a experimentar durante el embarazo.

Entre los momentos más especiales de la jornada también se destacó la entrega de recuerdos y remeras personalizadas para los futuros padres, un detalle que sumó emoción a la celebración.

Una vez finalizado el evento, Berardi volvió a compartir su felicidad con sus seguidores y expresó: “Un día soñado rodeados de las personas más importantes que le desearon cosas muy lindas a Vince que viene en camino”.

Las reacciones al baby shower de Estefi Berardi

Estefi Berardi eligió una celebración con juegos, música y diferentes actividades para los invitados (Foto: Instagram @estefaniaberardi)

Como era de esperarse, las imágenes del festejo no tardaron en generar repercusión entre sus seguidores. En la sección de comentarios, numerosas personas celebraron la felicidad de la panelista y le dedicaron mensajes de cariño por esta nueva etapa.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @estefaniaberardi)

“¡Hermosa! ¡Mi hijo se llama como el tuyo, son únicos en el mundo! Te felicito", escribió una usuaria, mientras que otra expresó: “La alegría y bendición de un embarazo se te nota a leguas querida Estefi, cada día estás más radiante y hermosa”. “Qué lindo verte tan feliz”, fue otro de los mensajes que recibió.

Así, entre buenos deseos y momentos compartidos con sus seres queridos, Estefi Berardi celebró la próxima llegada de Vincenzo y sumó un nuevo recuerdo a esta etapa tan significativa de su vida.