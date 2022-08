Bajó 50 kilos en Cuestión de Peso y tuvo un abrupto cambio de vida: Gonzalo, el participante de la “segunda chance”

Corría 2010. Gonzalo Ocaña tenía 20 años. Cada tarde, se sentaba frente al televisor para ver Cuestión de Peso (eltrece). En compañía de su madre, se adentraban en el mundo de los participantes del reality, que buscaban un cambio para sus vidas. Cada historia y el camino recorrido estaba atravesado por un relato de dolor y lucha diaria, todo en post de una mejoría física y de salud. En ocasiones, de un momento a otro, el joven dejaba de ver el programa y el motivo era uno solo: él sabía lo que era vivir esa vida. Con la esperanza de sumarse a la lista de las personas que participaban en el programa, se presentó al casting. Esa decisión fue la bisagra, que marcó un antes y después en sus días, según aseguró en diálogo con LA NACION.

El principio de los 2000 fueron para la pantalla argentina el momento del gran cambio de contenido. Junto a las novelas románticas de producción nacional, el formato de reality llegó a cada hogar. Cuestión de peso escapaba a las características de aquellos otros programas que, también, cosechaban altos puntos de rating, ya que puso en el eje del ciclo la lucha contra una enfermedad estigmatizada: la obesidad. La invisibilidad de aquellos que la sufrían comenzó a revertirse por las tardes en la televisión abierta. La fuerza, las recaídas, los festejos, los sueños y las victorias de cada participante fueron los condimentos que llevaron al éxito al programa, que tuvo un total de 14 temporadas desde su comienzo en 2006.

Gonzalo estuvo dos veces en el reality (Foto Instagram @gonnyok)

Para Gonzalo, en particular, en su tranquila vida de adolescente el peso ya comenzaba a ser un problema. En la secundaria, su aspecto físico fue el centro de las burlas. En la calle, sentía la mirada ajena direccionada a su cuerpo. Pero además sentía dificultades, que ya le vaticinaban malestares de salud. Su respiración se agitaba con frecuencia y sus movimientos comenzaron a ser más pausados: atarse los cordones dejó de ser una sencilla tarea. En ese contexto, decidió buscar una oportunidad de cambio, y con como fiel televidente, pensó que ese programa era la ayuda que necesitaba. Alentado por su mamá, dio el primer paso.

“En ese momento tenía una onda particular porque estaba de moda el reggaetón. Usaba cadenas, ropa grande y todo de negro. La gente me miraba porque yo estaba como enojado con la vida y dije: ‘Bueno, voy a mandar una foto al casting’. Ahí mi mamá me dijo: ‘Ponete una camisa, sacate una foto bien’. Yo no le hice caso, mandé una foto de como era yo. Me mostré como era, no tenía por qué mentir”, recuerda y afirma que esa decisión, de mostrarse genuino, para él fue lo que lo llevó a convertirse en participante de la emisión de 2010.

Gonzalo en Cuestión de Peso: "El programa me cambió la vida"

Gonza, como lo llaman los amigos, ingresó al reality y el primer día la balanza marcó 154 kilos. Ese número se convirtió en la cifra que no quería volver a escuchar. “Era todo nuevo y no entendía nada”, recuerda de sus primeras semanas en el show. Para él fue difícil la adaptación. Aunque intentó seguir estrictamente cada directiva por parte del equipo interdisciplinario que lo acompañaría en su participación, la eliminación de la competencia llegó más rápido de lo que esperaba, cuando quedaba mucho camino por delante. Sus ganas y buena relación con el equipo lo llevó a tener una segunda oportunidad y reingresó al certamen.

“Volví con otra actitud, más comunicativo y participativo”, recuerda Gonzalo sobre su rotundo cambio, que tuvo un efecto positivo. En aquella segunda vuelta comenzó, poco a poco, a tener los primeros resultados, tanto en su actitud ante la vida como en el programa. Los cambios físicos llegaron rápido, como así los conocimientos en la materia. Puntualmente recuerda que fue un ejercicio que le generó un “click”, como el mismo lo describió: “Había bajado 20 kilos y me pusieron esos kilos en una mochila. Yo tuve que caminar con eso y me aniquiló. Me dije ‘no puede ser’, y ahí me dijeron que me faltaba bajar 40 kilos más, y me puse mucho más las pilas”.

Cuestión de peso: un cambio de vida y la lucha diaria

Gonzalo bajó 50 kilos en su paso por Cuestión de peso. Fueron ocho meses en los que trabajó arduamente para cumplir con su objetivo. Pero no solo logró el esperado cambio en su fisionomía y salud, sino que su nueva imagen le dio confianza en sí mismo y empezó a creer que todo lo que soñaba podía hacerse posible. “Empecé a sentirme que le podía gustar a alguien, empecé a socializar. Yo antes casi no hablaba, me trababa cuando quería interactuar con la gente. A partir del programa y que fui bajando de peso, obviamente con el acompañamiento de los médicos, con todo un apoyo psicológico, fui cambiando hábitos y hoy en día los tengo muy incorporados”.

A más de una década de su participación, el joven -de ahora 32 años- logra mantener su peso con aquella disciplina que supo aprender durante su paso por el programa. La reducción de porciones, tomar agua y hacer ejercicio físico son sus pilares como también controlar su peso y pedir ayuda profesional, si así lo requiriese. Luego de su participación en el reality, se realizó dos operaciones relacionadas a la obesidad. La primera fue al momento de su importante descenso de peso: se realizó la lipectomía, coloquialmente conocida como “la eliminación de colgajos”, la piel extra que queda como resultado del descenso de peso. La segunda fue ya una vez fuera de competencia y al detectar una suba que había tenido. Se sometió a un bypass gástrico. Para él fue una buena elección, que acompaña con un estricto cuidado, con los conocimientos adquiridos.

Gonzalo Ocaña hoy tiene 32 años y se lanzó como cantante (Foto Instagram @gonnyok)

“En la calle y con las aplicaciones todo el tiempo te van recomendando comidas con las que te incitan a una mala alimentación. La verdad es así y uno tiene que luchar con eso. Es una lucha diaria. Todos los días hay que levantarse y servirte tu porción y salir a la calle y ver tentaciones y todo eso. Pero hay que decir: ‘No, me enfoco y hago lo que tengo que hacer’”, indica sobre el constante asedio al que se enfrenta diariamente, que lo llevan a estar más enfocado en no perder su visión del objetivo, de continuar con este peso, que puede mantener.

Gonzalo sabe que es un día a la vez y aunque actualmente mantiene su peso de alta, es consiente de que eso es producto de su gran disciplina, que no debe perder. No solo su paso por el ciclo generó un gran impacto en su vida, sino que aún causa una gran aceptación en aquellas personas que siguieron su vida a través de la pantalla. En su cuenta de Instagram, constantemente recibe mensajes relacionados a la alimentación y descenso de peso. Con la responsabilidad que requiere, contesta cada inbox que le llega, y se enfoca en dejar en claro que no hay soluciones mágicas para obtener resultados y que es de suma importancia cuidar al organismo. “Sé que si una persona me escribe es porque realmente necesita ayuda, pero siempre recomiendo que vaya a un nutricionista. Yo puedo hablar desde mi experiencia pero lo mejor es ver a un profesional, que te ofrezca herramientas”, subraya con responsabilidad.

La vida después de Cuestión de peso

“Siempre lo digo: el programa me cambió la vida”, dice sin siquiera dudarlo. El gran cambio que atravesó lo llevó a pensar que sus sueños podían dejar de estar solo su cabeza, que podía lograr lo que se propusiera. Sus resultados son su fiel reflejo y el impulso constante para llevar sus deseos a un escenario real

Gonzalo visualiza su futuro en la música y cruzando las fronteras con sus canciones (Foto Instagram @gonnyok)

Tras su salida de Cuestión de Peso, decidió ir a probar suerte a Estados Unidos con quien era su pareja; tras dos años en el extranjero donde realizó diversas labores, volvió a Argentina. A su regreso se enfocó en aquel sueño que había surgido cuando era muy pequeño: ser cantante. El reggaetón siempre fue la música en la que se refugió, y con la que descubrió su pasión por el canto. Con las ideas muy claras, la lucha volvió a ser su herramienta fundamental para insertarse en el mundo artístico. Actualmente, se dedica al rubro de ventas de colchones y es su fuente de ingresos para poder dar sus pasos como músico.

Luego de años de arduo trabajo para poder armar su propio material musical, el momento de dar a conocer su talento llegó. Recientemente, realizó el lanzamiento de su material como solista: tiene siete canciones y cuatro de ellas (“Raro”, “Felicidad”, ”Dime por qué” y “Baila”) ya se encuentran disponibles en plataformas, bajo su nombre artístico, Gonny. “Me estoy preparando físicamente para el año que viene empezar a hacer shows”, augura sobre el futuro próximo, en el que apuesta.

A pesar de tener un gran reconocimiento por parte del público, que lo recuerda por su paso por el programa y ahora sigue su carrera musical, Gonzalo elige el bajo perfil. Aún hay clientes que lo reconocen, pero no se considera una persona famosa. “Soy una persona común y corriente, que va a trabajar en colectivo. Soy un vendedor que se dedica a la música”, describe.

Raro, uno de los temas de Gonzalo

Ahora, desea continuar con su carrera en la música y expresar a través de ella sus sentimientos más profundos. Sueña con traspasar las fronteras con sus temas y poder compartir escenarios con sus máximos ídolos, como Daddy Yankee y Winsin y Yandel, que con sus canciones lo acompañaron desde la adolescencia. También, destaca el gran talento nacional que ocupa la nueva escena con Tiago PZK, Maria Becerra, Cazzu y Sael como referentes, con quienes le gustaría colaborar. Su gran apuesta está en su carrera musical, y es en ella donde se visualiza en pleno disfrute de la vida.