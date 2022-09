El mal momento de Kate Rodríguez: fue hackeada y le robaron una fortuna del banco

Kate Rodríguez sorprendió a sus seguidores de Instagram y Twitter con un comunicado en el que denunció públicamente el hackeo de sus redes sociales y el robo de una suma importante de dinero a través de un ciberataque.

“Hola, gente, ¿cómo andan? Hoy estoy de muy mal humor porque un malparido me quiso hackear la cuenta, estuve toda la tarde tratando de recuperarla”, fue el primer mensaje que compartió la modelo. “Aviso por si alguien recibió algún mensaje sospechoso: no era yo”, concluyó.

Kate Rodríguez fue estafada y le robaron una fortuna del banco durante un hackeo

Luego de recabar más información sobre lo que había sucedido, la modelo panameña compartió con sus miles de seguidores una publicación con lo que le sucedió recientemente: “Hola, @twitter e @instagram, es una verdadera lástima tener que contactar al soporte de esta manera, pero un tipo que intenta hacerse pasar por @vitalik.eth ha pirateado mis cuentas. Esto me ha llevado a perder mi cuenta de Instagram y mi correo electrónico”, relató.

El tema fue tratado, entre otros, por el programada Nosotros a la mañana (eltrece), quienes se contactaron con la ex participante de El Hotel de los Famosos para que diera más detalles del mal momento que atraviesa: “Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que han sufrido varias personas”, introdujo.

Luego, Kate Rodríguez explicó el motivo por el cual accedieron a sus cuentas: “Es por criptomonedas y mi cuenta es muy apetecible para ellos porque hay muchas mujeres y es un acceso rápido para venderles o estafar a otras personas usando el poder que tiene mi cuenta”

“Ya mandé los respectivos mails a soporte, pero es estresante porque no tienen nada que ver conmigo. Es un tema de criptomonedas que estuvieron minando mi computadora. Yo tengo una computadora muy potente, que es gamer, y estuvieron minando por ahí y no me di cuenta cuando se metieron en mi computadora y me sacaron las contraseñas. Me hackearon Twitter, Instagram, Facebook, todo”, señaló la panameña angustiada.

"Yo tengo una computadora muy potente, que es gamer, y estuvieron minando por ahí y no me di cuenta cuando se metieron en mi computadora y me sacaron las contraseñas”, explicó Kate Rodríguez, exparticipante de El Hotel de los Famosos. Captura

“No solo le sacaron las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, sino que ingresaron a su cuenta bancaria y le robaron un montón de plata”, acotó Ariel Wolman, panelista del programa que difundió los audios. Desde el programa conducido por el Pollo Álvarez confirmaron que se trataba de, aproximadamente, un millón de pesos.

Cabe destacar que además de esa importante suma importante de dinero, Kate Rodríguez fue vulnerada en sus redes sociales, las cuales utiliza como una fuente de trabajo. La panameña aconsejó a sus seguidores que protejan sus contraseñas (con la llamada “verificación en dos pasos”) y que tengan cuidado con los mensajes que reciben a diario respecto del tema criptomonedas. “Se meten a las computadoras, empiezan a minar y sacan tus contraseñas sin que te des cuenta”, aseguró.