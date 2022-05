Florencia Peña volvió a Instagram tras la censura y redobló la apuesta: “Disculpen, no me pude contener”

Fueron 48 horas en las que Florencia Peña pidió por todos los medios ayuda para recuperar su cuenta Instagram, que había sido cerrada presuntamente por denuncias de los usuarios, por su contenido subido de tono. Con casi 6 millones de seguidores, la red social se volvió una fuente de trabajo para la conductora, por este motivo, necesitaba volver a poder administrarla. Luego de horas de desesperación y un arduo trabajo de profesionales, lo logró y cuestionó la medida que tomaron en su contra. Pero también, redobló la apuesta con una nueva postal en ropa interior.

“Me di cuenta de que la gente que vive en casa es copada. Fueron 48 horas de limpieza total, hasta la panza se me fue”, bromeó Florencia Peña en su programa La p... ama (América) luego de revelar que su cuenta de Instagram estaba habilitada nuevamente. Más allá del humor, la conductora se mostró feliz por tener nuevamente su fuente laboral aunque habló de “censura” por parte de la plataforma.

Flor Peña volvió a las redes sociales (Foto Instagram @flor_de_p)

“No entendí nada, ¿cómo puede ser que lo que pasa en Instagram con otras personas no molesta y en mí sí?”, cuestionó indignada al hacer referencia a “una censura” por el contenido que comparte, que generalmente tiene un alto contenido erótico. Su planteo, fue apoyado por Fernando Burlando, invitado al ciclo: “Fuiste elegida, no tengo dudas. Personas como vos que tienen una soberbia valentía las eligen para hacerle estos actos de censura”.

Florencia Peña sobre la censura

En diciembre de 2021, Flor Peña decidió tener su propio perfil en una sitio web donde no sería censurada por compartir contenido subido de tono, donde también tendría un rédito económico por sus fotos. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso”, expresó en aquel entonces.

Sin embargo, también en su cuenta de Instagram continuaba posteando fotos sin ropa o en ropa interior en las que tapaba sus partes íntimas para evitar ser censurada, este había sido el motivo por el cual recibió diversas denuncias por parte de usuarios, y esto llevó a la plataforma a cerrar su perfil. Cabe destacar que la conductora también recibe críticas relacionadas con su apoyo y cercanía hacia el gobierno nacional.

Flor Peña en su cuenta de Instagram (Foto Instagram @flor_de_p)

Fiel a su estilo, tras su vuelta a Instagram redobló la apuesta ante la censura de la que habló. Su primera publicación sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un gran polerón que no dejaba al descubierto ninguna parte de su piel . “¿Así no molesto?”, preguntó irónicamente junto a la imagen en la que se describió con un modo “modosita”.

La publicación de Flor Peña (Foto Instagram @flor_de_p)

Acto seguido, compartió una segunda imagen en la que se quitó ese gran atuendo y posó apoyada contra una pared. “Disculpen. No me pude contener”, admitió con cierto humor, lo que generó risas entre sus seguidores quienes la incentivaron en continuar con sus publicaciones habituales que siguen en esta línea. Esta recomendación también la recibió por parte de Fernando Burlando: “Que siga haciendo su vida tranquila que no le van a cerrar la cuenta. Que siga subiendo el contenido que quiera”.