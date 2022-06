Fuerte cruce al aire entre Majo Martino, Kate Rodríguez y “Chanchi” Estévez: “Tomatela, payaso”

El programa de hoy de Intrusos en el Espectáculo, por América, se convirtió en el escenario de un tenso cruce entre tres exparticipantes de El hotel de los famosos , el reality show de eltrece.

Primero coincidieron allí, por un lado, Kate Rodríguez, como panelista invitada, y Majo Martínez, quien fue a hablar de su paso por el programa, y de Locho Loccisano, su supuesto rival y principal candidato a ganar el reality.

Minutos después, a ese improvisado “ring” se sumó Maximiliano “Chanchi” Estévez, quien chocó con la bailarina y fue blanco de algunas recriminaciones de la periodista de espectáculos.

Antes incluso de sentarse y comenzar la entrevista, Majo Martino fue contundente: “Se le fue la mano adentro a alguno de los participantes y, ahora, afuera”, expresó sobre ciertas actitudes violentas o poco felices de algunos participantes del show. Además, explicó que adentro las cosas se ven distintas y que Martín Salwe ahora es “su examigo” . “Eso me dolió. Real”, explicó y lo diferenció del resto porque con él tenía una relación previa.

“Está rasguñando gente que se le ponga de su lado”, explicó sobre los mensajes que, según reveló, Salwe está mandando a todos sus excompañeros para limpiar su imagen. “Los mensajes a mí no me llegaron. Lo que sí me llegó fue una sospechosa amenaza de su abogado, que lo estoy esperando . Pero cambiá de abogado, papi, búscate uno pago, ese de canje no va”, le dijo mirando a cámara, y recordando que su novio también es abogado.

En ese momento, la Kate Rodríguez le espetó a Martino haber sido amiga de Salwe. “¿Cómo no te diste cuenta que era así? Yo lo vi un minuto el día de las fotos y dije ´este tipo es un lacra´” , aseguró. Luego puso en duda su cambio de parecer porque cuando estuvieron todos en el hotel ella participaba de sus estrategias. “Si sabés que juega sucio y hace cosas por detrás… ¿Cómo no te diste cuenta?”, repitió.

“A mí me dolió un montón lo que yo viví con él”, respondió Majo. “Yo nunca lo vi jugando sucio”, se despegó, y contó que antes del reality lo conocía como un pibe laburador y un buen profesional. “Nos hicimos amigos, lo acompañé a comprarse ropa para el reality” , reveló.

Majo Martino y su excompañero de reality, Locho Loccisano

“No lo sé, Kate”, respondió a la panameña en relación a por qué no se dio cuenta de cómo era en realidad Salwe. “Bueno, ¡a veces te pasa!” , se atajó luego. “Cuando Martín me traicionó a mí me dolió tanto que me quise ir ”, confesó.

Majo reveló después que se empezó a alejar cuando vio cómo se manejaba y le comenzó a hablar mal de Sabrina. “Ahí dije ‘este pibe está jugando raro’”, agregó. Además, habló sobre la pelea con Leo García no defendió al cantante porque sí cree que Salwe no es homofóbico. “Es nefasto y un montón de cosas pero no homofóbico”, se atajó . En ese momento intervino Florencia de la V. “Es odiofóbico”, dijo, y Majo explicó que quizá sí, que tiene algo de eso. “Me sorprendí de un montón de cosas. por qué tanto odio con las mujeres”, acotó luego.

“La producción lo cuidó desde el principio y lo sigue cuidando”, analizó Kate, y agregó que lo hace por un tema legal. “La producción siempre se portó espectacular”, agregó luego Majo y explicó que para ella lo que se cuida es el programa porque es para un público familiar más que a los participantes, y que hay cosas que directamente no se pueden poner al aire.

Emily Lucius junto a Martín Salwe, el más polémico de los participantes del reality de eltrece Captura de video/eltrece

“Los que jugaron de malos que se la banquen hasta el final siendo malos” , sentenció por último Martino. “¿Qué pretenden ahora? Que tengan una línea porque si le escriben a Locho para pedirle que le echen un poco de lavandina, que no lo expongan con los mensajes”, dijo después a modo de mensaje. “Era un reality, sino que vayan y dejen un currículum en Pol-ka si eran tan buenos actores”, cerró Kate.

Segundo round: Chanchi Estévez vs. Kate Rodríguez

Acto seguido, se dio otro tenso cruce entre excompañeros del reality, cuando el Chanchi Estévez se comunicó por teléfono con el programa y Kate Rodríguez le salió al cruce para decirle que era “un jodido y un cobarde” , que había hecho bullying y que además, no modulaba bien al hablar.

Por su parte, el Chanchi se mostró ofuscado pero, en lugar de criticarla de forma directa, le dijo que estuvo apenas “diez minutos” en el show y la responsabilizó por el fin del contacto de los participantes con las personas del exterior. “Gracias a Kate no pudimos tener más visitas” , disparó.

“Me parece desmedido todo lo que están haciendo”, analizó antes de despedirse Estévez en referencia a las críticas que recibe por su rol de “malo” y estratega y por cómo se habla de sus compañeros, y explicó que es un programa de televisión y que hubo mucha edición. También separó el hecho de ser “malo” adentro, de salir y hablar mal del resto afuera, admitió que Locho le cae mal y que sí hubo agresiones. Además, aseguró que la pasó super bien en El Hotel... y que fue una gran experiencia.

“¿Quién te pensás que sos?” le espetó Estévez cuando Kate lo mandó a tranquilizar porque la chicaneó con las visitas de su novio al reality y sugirió que tenía algo con ella. “Andá a jugar al fútbol” , le devolvió. “Tomatelá”, retrucó él, y ella remató: “Tomatela tú, payaso”. Así se despidió el Chanchi de Intrusos. “Parece una pelea de nenes de diez”, cerró Peñoñori.

Kate Rodríguez tuvo una breve pero tormentosa estadía en El Hotel de los famosos Captura

¿Incumplimiento de contrato?

Maite Peñoñori mostró en exclusiva una cláusula del convenio de participación en donde se habla con claridad de la obligación de mantener el secreto . Según el documento, desde el momento real de la salida del participante y hasta la emisión de la eliminación del mismo, “el participante debe estar alejado del ámbito público”.

Según mostraron, esta cláusula fue incumplida por Locho, quien festejó su cumpleaños el fin de semana y compartió imágenes de la fiesta mientras el reality aún está al aire y él todavía está dentro del hotel. Maite señaló, entre otros ejemplos, que a Sabrina también la vieron en la calle antes de su descalificación.