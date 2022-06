Kate Rodríguez puso en duda la historia de amor de Emily Lucius y Martín Salwe: “¿Quién cree en ese romance?”

Kate Rodríguez, una de las primeras participantes eliminadas de El hotel de los famosos, sigue poniéndole picante a las repercusiones de lo que sucede tanto dentro del reality como afuera, con la eliminación de cada uno de sus excompañeros.

Abiertamente enfrentada a Martín Salwe y a Maximiliano “El Chanchi” Estévez, esta vez apuntó contra Emily Lucius luego de perder el juego de la H, quedar fuera de juego y separarse de su flamante amor, Salwe.

“Lo del beso, el romanticismo… ¿Quién cree en ese romance? ”, comentó entre risas en el piso de Intrusos del espectáculo luego de repasar la salida de la influencer y la despedida entre ambos ante las cámaras de TV. “Ella está [enganchada] hasta las bolas”, sentenció para aclarar que es a Salwe a quien no le cree ni una sola palabra sobre su nuevo estado sentimental. “Él no está ni por ahí cerca pero necesita un poco de protagonismo cuando la persona se va. ¡Pasó con todas! Con Silvina [Luna] también. Cada vez que se iban él estaba ahí, haciendo su entrada triunfal de príncipe azul...”, manifestó, irónica.

Luego de que Maite Peñoñori contara que Lucius la está pasando mal fuera del programa, Kate volvió a la carga. “Tiene lo que se merece. Cada quien hizo su personaje, eligió jugar su juego. Ahora después bancate eso. No vengas con que ´yo hice un personaje, fui super funcional para el show´”, aseguró. “¿Quién eres? ¿El del juego o este?”, se preguntó.

Santiago del Azar, quien formó parte del equipo del reality, también fue al piso de Intrusos. “Le damos la bienvenida al cocinero que de la noche a la mañana dejó la sartén ahí y desapareció ”, lo presentó Flor de la V. Sobre su salida del ciclo, explicó que después de los besos con Melody le ofrecieron entrar al programa como participante por la repercusión que había tenido esa historia pero que se negó. “Tendría que haber entrado”, confesó luego y explicó que lo que le pasó fue que le dio miedo y que ese lugar finalmente fue ocupado por Locho Loccisano.

“Yo hubiera sido de esas personas que lo defiende”, comentó luego sobre lo que hubiese sido con respecto a Locho y que hubiera calmado las aguas. Es verdad que le dieron y le dieron desde que entró ”, compartió su visión el cocinero, y se puso del lado del joven. También recordó que pasó mucho tiempo en la cocina con Kate porque era una especie de confesionario y que la panameña lo visitaba y le consultaba sobre recetas de cocina.

Kate Rodríguez fue una de las primeras eliminadas de El Hotel de los Famosos Captura

Por último, sobre lo que vivió adentro, lo que vio desde afuera y la importancia de la edición, Del Azar compartió su punto de vista. “La verdad es que es una pena porque yo los conocí a todos y no es la imagen que yo tenía de ellos viéndolo en la pantalla”, explicó, y agregó: “Lo que veo en la pantalla no me gusta nada. Como le daban a Locho no me gustaba nada porque era maltrato continuo, hostigamiento, todo”, reconoció. “Yo lo viví desde ahí y cada vez que opino de Locho me dan”, confió.

La salida de Emily Lucius

La hermana menor de la también influencer Belu Lucius quedó eliminada de la competencia y, tras su salida, volvió a aparecer en las redes sociales, las cuales puso en privado hace un tiempo debido a los comentarios que sufría por las actitudes que tenía en el certamen. En un extenso posteo, se disculpó con Locho Loccisano por cómo lo trató.

Cuando ingresó al reality, Emily no tuvo el mejor recibimiento por parte del público. De entrada se acercó a “La familia”, el grupo que lideraron Chanchi Estévez y Alex Caniggia, y comenzó un acercamiento amoroso con Martín Salwe, lo que generó malestar entre los fanáticos. Pero, fueron las actitudes que tuvo con Locho Loccisano lo que le valió el rechazo del afuera.

Emily Lucius se disculpó públicamente con Locho (Foto: Instagram @emilylucius)

En las redes la acusaron de hacerle bullying e incluso los usuarios le escribieron a una marca para decirle que no comprarían sus productos si ella los promocionaba. Lucius tomó la drástica decisión de poner en privado sus cuentas y ahora que salió, volvió al ruedo con un contundente mensaje.

Luego de que se emitiera el capítulo donde quedaba eliminada de la competencia, la exparticipante hizo un descargo en Instagram donde reflexionó sobre lo que sucedió en los últimos meses. “Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde . Más es un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”, expresó.